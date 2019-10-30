Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«После пяти лет войны должна наконец-то появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и, напоминаю, Крыма», — заявил Зеленский.

По его словам, стратегия должна быть прозрачная и публичная.

«Государство должно не только объяснять свои шаги, оно должно найти правильные пути вместе с обществом, инициировать масштабный национальный диалог», — отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что ещё одной составляющей стратегии является реализм.

«Ошибочно думать, что мы быстро и легко вернём Крым военным путём», — подчеркнул он.

По его словам, не стоит радовать себя этими иллюзиями.

Ранее Зеленский заявил, что Киев занимает жёсткую позицию по «возвращению» Крыма.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.