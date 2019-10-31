НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Решение (о возможном вступлении Украины в НАТО. — RT) должны принять Украина и 29 существующих членов альянса. Никто другой не имеет право вмешиваться в принятие такого решения. Потому что иногда складывается впечатление, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решать Россия. У России нет права голоса», — говорится в опубликованной на сайте альянса речи генсека.

25 октября министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о договорённостях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества. По его словам, соответствующие документы должны быть подписаны в 2019 году.

В августе временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина может претендовать на членство в НАТО.

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