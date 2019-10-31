НАТО ожидает от Украины внедрения закона о нацбезопасности

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В НАТО ожидают от Украины внедрения принятого закона о национальной безопасности, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Верховной раде.
НАТО ожидает от Украины внедрения закона о нацбезопасности
  • Reuters

По его словам, новый украинский парламент имеет историческую возможность изменить страну в лучшую сторону и уже сделал мощный рывок.

«И я ожидаю внедрения закона о национальной безопасности, который был принят в прошлом году, предусматривающего парламентский контроль над ведомствами безопасности, оборонными институтами, а также реформирование Службы безопасности», — цитирует Столтенберга Интерфакс-Украина.

Он также выразил уверенность, что у украинского государства великое будущее.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в блок.

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