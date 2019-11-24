Советник Трампа рассказал о нежелании НАТО конфликтовать с Россией

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Запад не считает, что в настоящее время было бы уместно включать Украину в состав НАТО, тем более западные страны не желают вступать в конфликт с Россией, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Советник Трампа рассказал о нежелании НАТО конфликтовать с Россией
  • Reuters

«Что касается Украины, я не считаю, что сейчас стоит такой вопрос. Россия находится в конфликте с Украиной. Не думаю, что для НАТО было бы интересно включать Украину прямо сейчас в состав альянса, учитывая, что они находятся в конфликте с Россией», — сказал он, выступая на международном форуме по безопасности Halifax International Security Forum.

По его словам, Запад «не желает конфликтовать с Россией и не хочет с ней войны». Также он добавил, что сама идея НАТО в принципе заключалась в том, чтобы избежать войны с Россией.

Ранее в Парламентской ассамблее НАТО заявили о серьёзном риске того, что Украина может не достичь к концу 2020 года полного соответствия стандартам НАТО.

25 октября стало известно о договорённостях Украины с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.

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