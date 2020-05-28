Энергетическая лояльность: зачем Украина собирается закупать американский СПГ

Кабинет министров Украины подписал меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports о поставках сжиженного газа из США. Объём импортируемого топлива составит 5,5 млрд кубометров в год. Меморандум также предусматривает расширение мощностей украинской газотранспортной системы, в том числе строительство и эксплуатацию такой инфраструктуры совместно с Польшей. Эксперты считают, что, учитывая дороговизну импорта газа из США, такое решение продиктовано прежде всего политическими мотивами.

Правительство Украины заключило меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports о поставках сниженного природного газа (СПГ). Об этом 27 мая сообщил глава кабмина Денис Шмыгаль. Заключённое соглашение предусматривает поставки газа в размере 5,5 млрд кубометров ежегодно по ценам американской газовой биржи Henry Hub.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец в ходе заседания отметила, что заключение этого меморандума предусматривает поиск новых путей поставок газа.

«Меморандум предусматривает изучение возможности диверсификации путей поставок природного газа путём обеспечения долгосрочных поставок сжиженного природного газа и развития трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС», — приводит её слова Reuters.

Кабмин Украины и американская компания также пришли к соглашению о заключении необходимых договоров с Польшей. Это сделано с целью обеспечения коммерчески обоснованного доступа к газификации для поддержки проекта.

В частности, меморандум предусматривает строительство необходимой инфраструктуры — нового газопровода между польским газовым узлом Германовице и Бильче-Волицким подземным хранилищем газа на Украине.

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Как отметил в беседе с RT глава украинского Центра политического и экономического анализа Александр Кава, правительство давно искало способ обеспечить альтернативный источник поставок газа страну. На протяжении длительного времени прорабатывался план по использованию терминала по разжижению газа на территории Польши, напомнил Кава.

«Киев продолжает работать над поиском вариантов снабжения страны природным газом, хотя понятно, что этот газ будет дороже, чем тот, который поставляется из традиционных источников. Несомненно, была дана политическая установка, которую украинское правительство должно выполнять», — пояснил политолог.

Подобные решения принимаются больше с оглядкой на одобрение Вашингтона, чем на пользу для украинских потребителей, подчеркнул Александр Кава.

Партнёрские договорённости

Напомним, что о договорённости по поставкам газа с американскими компаниями 13 марта сообщил замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик. В его заявлении речь шла о поставках в размере 6—8 млрд кубометров в год.

Чижик тогда сообщил, что операторами данных поставок станут либо «Нафтогаз», либо компания «Магистральные газопроводы Украины». Контроль за ними будет осуществлять лично президент страны Владимир Зеленский. Чиновник добавил, что проект направлен на уменьшение поставок российского газа в Европу, и прямо указал, что идея была предложена властями США.

Танкер для перевозки газа Clean Ocean

Reuters

© Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz

«Это вопрос энергетической независимости и безопасности нашей страны и региона в целом. Таким образом мы уменьшим зависимость всей Европы от РФ, в чём, в частности, заключается и идея американской власти. С экономической точки зрения то, о чём мы говорим, означает, что Украина будет не просто хабом, куда газ будет входить, чтобы потом разойтись по Европе. Речь идёт о вхождении Украины как государства в капитал всей цепочки: от добычи газа в США до его продажи в Европу», — приводит слова Чижика информационный портал «СТРАНА.ua».

Чижик добавил, что для запуска проекта и выхода на полную мощность потребуется до трёх лет из-за ограниченной пропускной способности терминалов в Польше. Он подчеркнул, что вопрос участия Польши в проекте также согласовывался с Вашингтоном.

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«Я лично встречался с заместителями министров энергетики и экономики США, заместителем Госсекретаря, и этот вопрос рассматривался как приоритетный. И были достигнуты такие политические договоренности. Также проект готовится в тесном контакте с американским посольством», — сообщил Чижик.

Комментируя переговоры правительства Украины с американскими компаниями для поставки газа через Польшу, эксперты отмечали, что с 2014 года Киев брал крайне малые объёмы газа со стороны Польши именно из-за того, что цена была самой высокой из всех соседних стран.

Получить какую-либо выгоду можно будет только в том случае, если стоимость поставки будет ниже, чем европейская, подчёркивали аналитики.

«Проблема будет ещё и в том, что, скорее всего, нужно будет выбирать определённые объемы поставок. А как это могут сделать на Украине, если промышленность падает, а население экономит, и жгут дрова или солому. Поэтому, вероятнее всего, платить придётся по полной. Так что обычные украинцы могут приготовиться к очередному росту тарифов», — считает источник RT в партии «Европейская солидарность».

Доплата за дружбу

Источник RT в партии «Батькивщина» считает, что Украине приходится платить за любую поддержку.

«Европа заинтересована в украинском лесе, США — требуют закупать у них газ. И об экономической целесообразности речь вообще не идёт, за всё заплатят потребители. Напомню, что на Украине очень высокие цены на газ и на отопление, которые население оплачивает с трудом. Но для власти главное не благосостояние обычных людей, а отсутствие контрактов с «Газпромом». Даже если они гораздо выгоднее», — пояснил представитель «Батькивщины».

Reuters

© Gleb Garanich

Источник RT в Минэнерго Украины рассказал, что импорт американского СПГ невыгоден стране экономически.

«Цены точно не снизятся, обычные украинцы могут на это даже не надеяться. Не думаю, что Владимир Зеленский будет перечить американским партнёрам. Повторяется история с закупкой американского угля по завышенным ценам в 2017 году. Тогда на уступки американцам пошел президент Петр Порошенко», — отметил собеседник RT.

Такое решение правительства Украины можно истолковать только как политическое, особенно в условиях повсеместного падения цен на энергоносители, считает директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Сейчас, во время падения цен на энергоносители, сжиженный газ неконкурентоспособен. Экономической целесообразности у такого решения нет. С политической точки зрения это позволяет дальше втягивать США в экономическую и политическую повестку дня Украины, позволяет украинскому руководству бороться за сохранение отношений с США», — прокомментировал ситуацию эксперт в беседе с RT.

Особенно нецелесообразным такое решение будет, если на украинскую сторону также лягут расходы по строительству инфраструктуры, необходимой для импорта американского газа, добавил Руслан Бортник.

«В целом государству выгодно иметь много поставщиков энергоносителей, но пока что сжиженный газ неконкурентен даже на дорогом рынке Западной Европы. Тем более, он не может быть конкурентным на Украине, которая является ключевым транзитёром российского газа», — подчеркнул политолог.