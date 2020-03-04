Эксперт оценил переговоры Украины и США по долгосрочному импорту газа

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT слова главы Министерства энергетики и окружающей среды Украины Алексея Оржеля, который заявил, что украинская сторона ведёт переговоры с США по поводу импорта значительных объёмов американского газа через инфраструктуру Польши.

«Такой вариант развития событий вполне реален. Вопрос в том, какая в конце будет стоимость. Изначально с 2014 года Украина брала крайне малые объёмы со стороны Польши именно из-за того, что цена была самой высокой из всех соседних стран», — считает эксперт.

По его словам, достигнуть каких-то договорённостей можно будет только в том случае, если «транспортировка будет адекватной, а стоимость поставки — ниже, чем европейская».

«Но надо понимать, что за последние годы ситуация на рынке газа сильно поменялась. Мы видим минимальные цены, которых не было уже десять с лишним лет. Вопрос с поставками не стоит. Тут дело именно в цене», — сказал Пикин.

Ранее Оржель заявил, что украинская сторона ведёт переговоры с США по поводу импорта значительных объёмов американского газа через инфраструктуру Польши.

Министр отметил, что речь идёт о значительных объёмах, но отказался называть точную цифру.