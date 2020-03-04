Украина обсуждает с США долгосрочный импорт газа

Глава Министерства энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона ведёт переговоры с США по поводу импорта значительных объёмов американского газа через инфраструктуру Польши.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Недавно мы рассматривали возможность долгосрочного импорта газа из Соединённых Штатов. Они заинтересованы сделать портфель таких заказов... Думаю, что очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний такой контракт», — сказал министр.

На уточняющий вопрос о газовых переговорах Оржель ответил, что в настоящий момент «формируется портфель».

«Для нас это геополитический документ и энергетическая безопасность. Его реализация планируется через инфраструктуру Польши», — отметил он.

Также он добавил, что речь идёт о значительных объёмах, но отказался называть точную цифру.

В конце августа 2019 года представители Украины, Польши и США подписали в Варшаве соглашение о газовом сотрудничестве между странами. При этом в декабре этого же года Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа.