Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа
- РИА Новости
Соглашение касается разработки в районе польского месторождения «Пшемысль», которое исчерпано уже на 80%, как отметил глава PGNiG Петр Возняк.
Стороны договорились исследовать ближайшие территории, которые по большей части находятся на территории Украины.
«Мы уверены, что газ там есть», — цитирует Возняка ТАСС.
Договорённость также позволит поставлять газ через границу, учитывая то, что соглашение между Россией и Украиной по транзиту истекает, а транспортные мощности газопровода освобождаются, подчёркивает агентство.
В конце августа представители Украины, Польши и США подписали в Варшаве соглашение о газовом сотрудничестве между странами.