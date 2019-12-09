Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.

Соглашение касается разработки в районе польского месторождения «Пшемысль», которое исчерпано уже на 80%, как отметил глава PGNiG Петр Возняк.

Стороны договорились исследовать ближайшие территории, которые по большей части находятся на территории Украины.

«Мы уверены, что газ там есть», — цитирует Возняка ТАСС.

Договорённость также позволит поставлять газ через границу, учитывая то, что соглашение между Россией и Украиной по транзиту истекает, а транспортные мощности газопровода освобождаются, подчёркивает агентство.

В конце августа представители Украины, Польши и США подписали в Варшаве соглашение о газовом сотрудничестве между странами.