«Время невыполненных обещаний»: каких результатов добился Владимир Зеленский за год у власти

20 мая исполняется год с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины. Во время предвыборной кампании шоумен щедро раздавал обещания, анонсируя аресты нечистоплотных чиновников и перемены в экономике. Он обещал также положить конец кровопролитию в Донбассе и обновить политическую верхушку в стране. За год нахождения у власти молодому президенту удалось добиться немногого, констатируют эксперты. Обновление элит произошло во многом за счёт выдвижения на государственные посты друзей и коллег Зеленского, разрешение донбасского конфликта зашло в тупик, а в борьбе с коррупцией новым властям не удалось добиться даже промежуточных побед, считают аналитики.

Год назад в Верховной раде состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского.

Он победил во втором туре, набрав 73,22% голосов. Его соперник Пётр Порошенко получил 24,45% голосов и покинул пост главы государства.



Во время предвыборной кампании Зеленский жёстко критиковал власти и обещал стране коренные перемены. В его программе говорилось, что Украина должна стать страной, в которой «врачи и учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры — реальные сроки», а «бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счёта за коммуналку».

Зеленский гарантировал, что в случае его победы в стране будет принят закон об отмене депутатской неприкосновенности и об импичменте президента Украины. Депутатская неприкосновенность действительно была отменена, хотя эксперты и предупреждали, что такой шаг подрывает демократический принцип разделения ветвей власти. Также был принят и закон об импичменте.

Инаугурация Владимира Зеленского

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Зеленский также обещал провести ряд преобразований в экономической области. Планировалось заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Этот закон так и не был принят, хотя аналогичную инициативу выдвигала ещё администрация Петра Порошенко. Анонсировалась и отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель — данный пункт программы политик реализовал.

Как считают эксперты, важнейшую роль в победе Владимира Зеленского сыграла не столько его программа, сколько задействованные его командой пиар-приёмы. По сути, подготовка к избирательной кампании была начата ещё в 2015 году, когда на телеэкраны вышел сериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл главную роль. Во время реальной избирательной гонки он взял на вооружение риторику киноперсонажа.

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Предвыборная кампания действующего президента Украины победила в семи номинациях ежегодной премии Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) Polaris Awards, включая такие, как «Лучшее использование юмора» и «Лучшее использование отрицательного или контрастного».

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, пиар-кампания и навыки самопрезентации артиста сыграли ключевую роль в победе Зеленского.

«Что касается его программы, то уместнее говорить не о самой программе, а о тех ожиданиях, которые смог внушить украинцам Зеленский. От него ждали радикальных перемен. И его главным козырем было как раз отсутствие политического опыта, то, что Зеленский был новым человеком в политике», — пояснил эксперт.

Профессиональный юморист и шоумен, Зеленский без труда смог завоевать внимание и симпатии украинцев, однако практические шаги по улучшению политической и социально-экономической ситуации в стране даются ему с большим трудом, отмечают эксперты.

«Вернулся на позиции Порошенко»

В первую очередь избиратели рассчитывали на то, что, получив власть, Зеленский добьётся прекращения военного конфликта в Донбассе. Во время своей инаугурационной речи политик назвал это своей «первейшей задачей».

«Могу заверить — для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и, если будет нужно — я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», — заявил тогда Зеленский.

Поначалу некоторые подвижки действительно наметились. В октябре Киев согласился с формулой Штайнмайера, определяющей механизм проведения в Донбассе выборов и введения особого статуса региона. Помимо этого, Зеленскому удалось осуществить отвод войск в районах населённых пунктов Петровское и Золотое, несмотря на активное сопротивление украинских радикалов. В декабре 2019 года в Париже состоялся первый более чем за три года саммит «нормандской четвёрки» — лидеров Украины, России, Франции и Германии.

Владимир Зеленский во время поездки на позиции ВСУ в Донбассе

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout

По итогам переговоров стороны подтвердили свою приверженность Минским соглашениям, а также анонсировали обмен удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашёнными республиками. Обмен пленными состоялся 29 декабря. Участники «нормандской четвёрки» договорились также о разведении сил в Донбассе в трёх дополнительных пунктах до марта 2020 года и о необходимости соблюдения режима прекращения огня.

Однако выполнение политической части Минских соглашений саботируется администрацией Зеленского. Киев пытается пересмотреть уже подписанные соглашения в свою пользу и до сих пор не провёл конституционную реформу. Больше всего правительство Зеленского беспокоит вопрос о границе. Украинская сторона требует, чтобы контроль над границей с Россией был передан Киеву до проведения выборов на территории непризнанных республик, хотя такой порядок противоречит Минским соглашениям.

Как отметил в беседе с RT глава украинского Центра политического и экономического анализа Александр Кава, пока об урегулировании донбасского конфликта говорить не приходится.

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«Мы видим, что после определённого потепления, случившегося после обмена пленными, Зеленский, по сути, вернулся на позиции Порошенко по этому вопросу. Очевидно, что с таким подходом разрешить конфликт невозможно», — отметил эксперт.

Похожую точку зрения в беседе с RT высказал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Украина никогда не собиралась выполнять Минские соглашения. Власти хотят просто вернуть каким-то образом контроль над Донбассом», — считает эксперт.

Не готовы действующие власти и к тому, чтобы пролить свет на реальную подоплёку событий 2013—2014 годов. Напомним, катализатором госпереворота на Украине в феврале 2014 года стал расстрел людей в центре Киева, тогда погибли как протестующие, так и сотрудники правоохранительных органов.

Владимир Зеленский не раз заявлял о необходимости проведения полноценного расследования этих преступлений, но ситуация не сдвинулась с мёртвой точки. Равно как и по делу об убийстве людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Юлия Кузьменко, задержанная по подозрению в причастности к убийству Павла Шеремета

Reuters

© Sergiy Karazy

Некоторые подвижки наметились лишь в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. В декабре 2019 года на Украине была задержана группа лиц, подозреваемых в преступлении. Все они оказались активистами «евромайдана». Однако в январе 2020-го генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о нехватке доказательств для передачи дела в суд.

По мнению Ростислава Ищенко, оснований надеяться, что резонансные преступления будут раскрыты, практически нет.

«В истине мало кто заинтересован, потому что люди, до сих пор прямо или косвенно находящиеся у власти, в той или иной мере причастны к этим событиям», — уверен эксперт.

Антирусский курс

Не слишком изменилась и ситуация в российско-украинских отношениях, полностью деградировавших после 2014 года.

Как заявил в июле 2019-го российский президент Владимир Путин, киевские власти должны понять, что «общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания».

Путин напомнил, что Зеленскому от его предшественника достался «неприглядный багаж» в виде насильственной украинизации, разгула неонацизма и запрета на использование родного языка для миллионов русскоговорящих жителей страны.

В начале своего президентского срока Владимир Зеленский и члены его команды делали противоречивые заявления по вопросу статуса русского языка. Как заявил в июле 2019 года сам Зеленский, русский язык мог бы получить особый статус в Донбассе после завершения войны.

Однако в дальнейшем Зеленский продолжил курс, начатый его предшественником. В марте 2020 года Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», предусматривающий постепенное сокращение преподавания предметов на языках национальных меньшинств, включая русский.

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Документ дополнил принятые во время президентства Петра Порошенко нормы, в соответствии с которыми русский язык лишился какого-либо официального статуса и был вытеснен из системы образования.

Кроме того, в мае 2020-го Зеленский подписал указ, продлевающий санкции в отношении целого ряда российских СМИ, среди которых радиостанции и телеканалы, а также продлил блокировку на территории Украины российских интернет-сервисов и социальных сетей.

При этом Зеленский пошёл дальше своего предшественника, введя санкции против ряда научных и культурных организаций, включая Государственный Эрмитаж и МГУ имени М.В. Ломоносова.

По словам Владимира Шаповалова, изначально Зеленский воспринимался как умеренный кандидат, альтернатива радикальному национализму и русофобии.

«Однако за год его президентства ни один дискриминационный закон не был отменён. Да, Зеленский не использует радикальную риторику, но следует прежнему курсу. Он не способен занять твёрдую позицию и постоянно лавирует между Востоком и Западом. А введя санкции против МГУ и Эрмитажа, он и вовсе превзошёл Порошенко в разжигании конфронтации с Россией», — отметил эксперт.

«Слуга» МВФ

Во время предвыборной кампании Зеленский уделял немалое внимание теме высоких коммунальных тарифов и обещал их понизить. Однако на следующий день после второго тура президентских выборов риторика политика и его команды изменилась. На это обратили внимание украинские СМИ, обвинив его в отказе от своих заявлений. На это, в частности, обратила внимание занимавшая в то время кресло первого вице-спикера Верховной рады Ирина Геращенко.

«Это тянет на рекорд в книге Гиннеса! Меньше, чем через 24 часа после выборов полностью опровергнуть все свои предвыборные обещания», — заявила она.

А вот обещание открыть рынок сельскохозяйственных земель Зеленский выполнил. Это было одно из ключевых условий МВФ для получения Киевом новой кредитной линии.

Нового президента не остановил тот факт, что подавляющее большинство жителей Украины настроены против отмены моратория на продажу сельхоз угодий. Как показал опрос, проведённый в феврале 2020 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), против открытия земельного рынка выступали на тот момент 62% респондентов.

Как пояснил в комментарии RT ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз, Зеленский был вынужден пойти на условия МВФ.

«У него не было иного выхода. После провала 2014 и 2015 годов Украина показывала достаточно высокие темпы прироста ВВП. Но в долларовом эквиваленте ВВП до сих пор не достиг уровня 2011—2012 годов. Кроме того, Украине предстоят очень серьёзные выплаты по внешнему долгу, а денег у Киева нет. Новые кредиты МВФ при этом идут на затыкание бюджетных дыр, а не на создание новых рабочих места», — отметил эксперт в комментарии RT.

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Второе ключевое требование МВФ к Украине —принятие так называемого «антиколомойского» закона. Так украинские СМИ называют законопроект о запрете возвращения национализированных банковских активов бывшим владельцам. Если законопроект будет принят, олигарх и экс-глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский не сможет вернуть себе крупнейший банк страны — «ПриватБанк». Напомним, финансовая организация была национализирована в 2016 году.

Однако законопроект встретил серьёзное сопротивление со стороны многих депутатов Рады и до сих пор не принят.

Кроме того, во время первого года президентства Владимир Зеленский наметил ряд других реформ. Так, власти запланировали провести в 2020 году масштабную приватизацию государственных активов. Однако уже в феврале правительство скорректировало список подлежащих продаже предприятий. Впоследствии старт приватизации пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Зато закон о концессии был подписан Зеленским уже в октябре 2019 года. Предполагается, что норма позволит привлекать частников к управлению государственным имуществом.

К достижениям администрации Зеленского можно отнести заключение контракта на транзит российского газа. Договор был подписан за считанные часы до завершения действовавшего соглашения.

Дружеский подряд

Центральным мотивом предвыборной кампании Зеленского было обещание обновить политическую элиту страны. На досрочных выборах в Раду пропрезидентская партия «Слуга народа» завоевала большую часть мандатов. В результате глава государства смог сформировать правительство без переговоров с другими парламентскими фракциями.

Также во время предвыборной кампании Зеленский обещал, что не допустит кумовства при обновлении кадрового состава органов власти, а управленцы будут набираться лишь из профессионалов.

Однако на практике оказалось, что главными претендентами на государственные посты при новой власти стали бывшие друзья и коллеги нового президента. Так, бывший руководитель пресс-службы студии «Квартал 95» Татьяна Руденко стала членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Иван Баканов

© Пресс-служба президента Украины

Друг детства Зеленского Иван Баканов возглавил Службу безопасности Украины (СБУ).

Всего за первый год президентства Зеленский назначил на государственные посты около трёх десятков человек из своего прежнего окружения.

Однако некоторым чиновникам времён президентства Порошенко удалось сохранить свои посты. В первую очередь, эксперты отмечают фигуру главы МВД Арсена Авакова, а также руководство НАК «Нафтогаз», обновить которое не смогли и прошлые власти страны.

Как отметил Михаил Кривогуз, НАК «Нафтогаз» превратилась в настолько могущественную структуру, что её руководство политики даже боятся трогать.

«А с Аваковым всё ясно. У него сильнейшие позиции, ещё неизвестно, кто обладает большим влиянием, Зеленский или Аваков», — отметил Кривогуз.

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Также эксперты отмечают возвращение Зеленским в украинскую политику Михаила Саакашвили — он возглавил исполнительный комитет реформ.

«В основном, новые управленцы выдвинуты по принципу лояльности или дружеских рекомендаций. Поэтому можно говорить о видимости кадрового обновления», — считает Кривогуз.

Схожей точки зрения придерживается и Александр Кава. По его мнению, у Зеленского подобралась ещё менее профессиональная команда, чем у Порошенко.

«Не удалось справиться и с влиянием олигархата на власть, они как управляли украинской политикой, так и продолжают это делать», — отметил эксперт.

При этом одним из предвыборных слоганов Зеленского был «Весна придёт — сажать будем». Комментируя решение Конституционного суда об отмене уголовного наказания для чиновников за незаконное обогащение, Зеленский заявлял, что привлечёт к ответственности всех коррупционеров в случае своей победы.

«Сегодняшняя власть походя решила забрать с собой всё украденное у народа. Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ, чтобы ни один из них не избежал ответственности. Кандидатов много, но один из них без сомнений сядет в тюрьму!», — написал тогда Зеленский в Facebook, явно намекая на Порошенко, чьим предвыборным лозунгом была фраза «Кандидатов много, президент один».

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Команда Зеленского действительно вернула в УК статью, карающую чиновников за незаконное обогащение. Однако громких арестов и судебных процессов против одиозных чиновников избиратели так и не дождались.

«Подвижек в борьбе с коррупцией действительно нет. Пока есть только та антикоррупционная система, которая была выстроена во времена Порошенко, она неэффективна», — констатировал Александр Кава.

Отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией отмечает и сам Зеленский.

«Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас — даже не ничья», — заявил президент Украины, выступая в марте в Раде.

По мнению Ростислава Ищенко, на Украине никто и не собирался всерьёз бороться с коррупцией.

«Если из украинского государства вычесть коррупцию, то оно просто исчезнет», — заявил эксперт.

Кризис доверия

Как отмечают специалисты, непопулярные реформы и неспособность Зеленского выполнять свои предвыборные обещания привели к снижению его рейтинга. Как показал соцопрос, проведённый группой «Рейтинг» 12—13 мая 2020 года, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, за Зеленского проголосовали бы 39,3% жителей Украины.

По мнению Александра Кавы, одна из причин падения рейтинга Зеленского — «изначально завышенные ожидания его избирателей».

Изменить ситуацию в свою пользу Зеленскому с каждым месяцем будет всё сложнее, уверен источник RT в Офисе украинского президента.

«Зеленский — неопытный политик, и это сильно отражается на принимаемых им решениях. Партия «Слуга народа» уже не является монолитной структурой, и многие депутаты игнорируют призывы президента. Осенью парламентский кризис может усугубиться, и это ударит по позициям Зеленского», — пояснил собеседник RT.

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В свою очередь, представитель партии «Слуга народа» в разговоре с RT заявил, что время для проведения быстрых реформ на Украине упущено.

«Находить голоса для важных законов становится гораздо сложнее, депутаты уже не хотят слепо выполнять требования Офиса президента. Тем более, никаких изменений к лучшему не происходит. Последний год показал, что у Зеленского нет сильной команды единомышленников. Поэтому, я думаю, в ближайший год Украину ожидает политический кризис и тотальное падение доверия к Офису президента», — пояснил депутат.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Шаповалов.

«Год президентства Зеленского стал временем невыполненных обещаний. Хотя у него был политический карт-бланш и большой кредит доверия у населения. Но он показал себя как слабый президент, он боится действовать решительно и разогнать радикальных националистов. Но пока он лавирует, его политическая поддержка тает», — подытожил эксперт.