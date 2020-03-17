Изображая жертву: почему на Украине возбудили дело о «политическом преследовании» Петра Порошенко

Верховная Рада утвердила назначение новым генпрокурором Украины Ирины Венедиктовой, которая ранее заявляла, что дело в отношении экс-президента Петра Порошенко прекращено не будет. Тем временем Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) открыло уголовное производство по факту «политического преследования» Порошенко. Как сообщили адвокаты политика, основанием для расследования стали записи переговоров главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, опубликованные осенью прошлого года. Из них следует, что уголовные дела против бывшего украинского лидера негласно курировались в офисе президента Владимира Зеленского. По мнению экспертов, Порошенко сейчас пытается предстать в глазах общества жертвой репрессий, чтобы таким образом дискредитировать любые попытки привлечь его к ответственности за ранее совершённые преступления.

Во вторник, 17 марта, на экстренном заседании Верховной рады на пост генерального прокурора Украины утвердили исполняющую обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирину Венедиктову. За её кандидатуру высказались 269 нардепов, против — 38.

При этом перед голосованием она сообщила, что, в частности, дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко прекращено не будет.

«Всё, что может быть быстро и законно завершено, то будет быстро и законно завершено. А дальше следователь как независимое лицо будет двигаться совершенно независимо. Но двигаться», — сказала она.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело по факту политического преследования экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом рассказали журналистам адвокаты олигарха и главы партии «Европейская солидарность» Илья Новиков и Игорь Головань.

По их словам, в НАБУ изучат в числе прочих материалов записи разговоров экс-директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, опубликованные в прошлом году. Из них следует, что ряд уголовных дел, начатых ведомством, были инициированы третьими лицами.

Как отметили защитники Порошенко, заявление в отношении Трубы и других работников ГБР было подано ещё летом 2019 года. Адвокаты уверены, что следователи ГБР «фактически выполняли те инструкции, те задачи по политическому преследованию Петра Порошенко, которые им ставились».

«Люди, которые злоупотребляли своим влиянием» и должны понести ответственность, заявил Новиков.

Его коллега Игорь Головань добавил, что госорганы ранее не проявляли энтузиазма в расследовании этого дела. По его мнению, это говорит о том, что «политические преследования» Петра Порошенко якобы были организованы при участии «высоких властных кабинетов», включая офис действующего президента.

Вечный фигурант

О «политическом преследовании» Порошенко защита бывшего главы государства заявляла и в январе 2020 года, комментируя подачу 14 исков в Верховный суд Украины о возмещении морального ущерба за «противоправную бездеятельность» следственных органов.

Сам Порошенко называет уголовные дела, начатые против него, «возвращением политических репрессий» времён Виктора Януковича. С таким заявлением политик выступил в конце февраля перед допросом, состоявшимся в ГБР.

Экс-президент был тогда вызван в бюро расследований для допроса по уголовному делу о вмешательстве в работу судебной системы. По информации юриста Андрея Портнова, в тот день Петру Порошенко могло быть вручено подозрение о причастности к преступлению и выбрана мера пресечения. При этом со ссылкой на источники в прокурорском офисе Портнов сообщил, что занимавший в то время пост генпрокурора Руслан Рябошапка поручил заблокировать уголовное преследование Порошенко. Экс-президент действительно не получил статус подозреваемого по итогам допроса и покинул ГБР.

Высший совет правосудия Украины

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При этом проекты постановления о подозрении и лишении депутатской неприкосновенности Порошенко были направлены в генпрокуратуру Украины ещё в ноябре 2019 года. Об этом говорилось на сайте ГБР. Как отметили в ведомстве, соответствующие документы были подготовлены в рамках досудебного расследования, которое проводилось относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов в Высший совет правосудия в марте — мае 2019 года. Максимальное наказание, которое могло грозить экс-президенту в случае установления его вины, составило бы до пяти лет лишения свободы.

Это не единственное уголовное дело, в котором фигурирует Порошенко. Согласно постановлению Высшего антикоррупционного суда, в январе 2020 года было начато досудебное расследование по фактам присвоения и растраты имущества, а также завладения им при помощи служебных злоупотреблений.

Суммарно Пётр Порошенко является фигурантом более десяти уголовных дел, но ни по одному из них экс-президенту так и не было предъявлено постановление о привлечении в качестве подозреваемого. Также не поднимается вопрос и о снятии с политика депутатской неприкосновенности.

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, переход Порошенко из статуса свидетеля в статус подозреваемого является не столько процессуальным, сколько политическим вопросом.

«Это зависит от политической воли президента Владимира Зеленского. Порошенко может легко предстать перед судом в качестве обвиняемого по целому ряду статей», — отметил эксперт в беседе с RT.

Дело Трубы

Записи переговоров экс-руководителя ГБР, на которые ссылается защита Порошенко, были опубликованы в интернете в ноябре 2019 года. Ещё в сентябре Роман Труба заявлял о том, что в его рабочем кабинете была обнаружена профессиональная прослушивающая аппаратура. Однако тогда его ведомству не удалось выяснить, кто именно мог установить «прослушку». Как предположил сам Труба, слежка могла быть связана с расследованиями в отношении крупных политиков.

Экс-глава украинского ГБР Роман Труба

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В украинских политических кругах разгорелся скандал после публикации аудиозаписей, так как из них следовало, что расследования в отношении Порошенко находятся под личным контролем возглавлявшего тогда офис Зеленского Андрея Богдана. Кроме того, в одной из записей сам глава государства поставил перед руководителем ГБР ряд задач по инициированию расследований.

Хотя в записях фигурирует бывший глава офиса Зеленского, эксперты сомневаются в том, что это негативно отразится на действующем главе государства. Как считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, имя нынешнего президента Украины не будет фигурировать в рамках начатого НАБУ расследования о «политическом преследовании» Порошенко.

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«Прежде всего, многочисленные допущения не позволят предъявить серьёзные претензии даже Богдану, поскольку его участие доказывается лишь на основе голословных высказываний из нелегально сделанной аудиозаписи. До сих пор не установлено, что это был голос Романа Трубы. В качестве элемента информационной борьбы эти записи могут использоваться, но не более того. И не исключено, что эти записи были и вовсе сфальсифицированы», — отметил эксперт в беседе с RT.

Похожей точки зрения придерживается и Погребинский. По его словам, нет никаких оснований для обвинения Зеленского в давлении на ГБР.

28 декабря 2019 года Роман Труба был отправлен в отставку указом президента Украины. Исполняющим обязанности главы ГБР была назначена юрист и член партии «Слуга народа» Ирина Венедиктова, перешедшая 17 апреля 2020-го на пост генпрокурора.

В феврале 2020 года против Трубы открыло дело НАБУ. Расследование касается скандальных аудиозаписей: речь идёт о возможном преступлении, предусмотренном статьёй 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

При этом достоверных доказательств подлинности записей пока нет, если не считать экспертизу, проведённую организацией Forensic science services, на которую ссылались адвокаты Петра Порошенко.

«Самое место в тюрьме»

Источник RT в партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» предположил, что все уголовные расследования, фигурантом которых является политик, изначально были обречены на провал.

«Юристы Петра Порошенко используют все возможные методы, чтобы закрыть уголовные дела против пятого президента страны. Учитывая, что нынешний глава государства Владимир Зеленский полностью дистанцировался от этого вопроса, у них есть все шансы добиться своих целей», — заявил представитель «Европейской солидарности».

Владимир Зеленский

Reuters

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Противоположной точки зрения придерживается Михаил Погребинский.

«У Порошенко не получится обнулить уголовные дела и выставить себя жертвой политических репрессий. Он неоднократно заявлял, что якобы стал жертвой политических репрессий и мести. Но это не так, разумеется. Уголовные дела, фигурантом которых он является, связаны не с местью, а с реальными преступлениями», — уверен эксперт.

Похожей точки зрения придерживается источник RT в партии «Голос».

«Окружение Порошенко считает, что они смогут доказать заказной характер преследования пятого президента. Но я бы не был столь оптимистичным. Дело, конечно, возбудили, но это совсем не означает, что его доведут до конца. Пока это похоже на пиар-ход и попытку Порошенко оправдаться за всё то, в чём его подозревают», — подчеркнул собеседник RT.

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Погребинский также не исключил, что на решение НАБУ могли повлиять западные покровители Порошенко.

«Некоторые круги на Западе заинтересованы в том, чтобы сохранить Порошенко в качестве игрока на Украине. А НАБУ связано с американскими политическими кругами, в первую очередь, с Демократической партией. Порошенко пользуется этим», — пояснил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и Жарихин, по словам которого, Порошенко удалось получить гарантии неприкосновенности от США, из-за чего он и решил остаться на Украине после поражения на выборах.

«Сейчас Порошенко пытается выставить себя жертвой политических репрессий, но население Украины ему вряд ли поверит. На самом деле, общественное мнение на Украине полагает, что ему самое место в тюрьме, а Зеленский во многом обязан своей популярностью именно обещаниям привлечь Порошенко к ответственности», — подытожил эксперт.