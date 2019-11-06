«Договорятся между собой — значит, будет на свободе»: в отношении Кличко возбудили дело о госизмене и хищении из бюджета

В отношении мэра Киева Виталия Кличко открыто уголовное производство о возможной госизмене и хищении бюджетных средств. Таким образом Национальное антикоррупционное бюро Украины исполнило решение Антикоррупционного суда. Ранее на рассмотрение инстанции направили материалы о самовольном захвате земли, несанкционированной застройке и других нарушениях в столице Украины. Эксперты полагают, что руководство страны ищет способы ослабить электоральный рейтинг Кличко, ранее лишившегося поста главы Киевской городской государственной администрации. Однако, как полагают аналитики, реальных последствий для мэра украинской столицы не будет, поскольку задача инициаторов судебного преследования — перераспределение финансовых потоков от старой власти к новой.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко. Градоначальника подозревают в возможной государственной измене и хищении бюджетных средств.

Как уточняет газета «Украинские новости», дело открыто в рамках исполнения решения Антикоррупционного суда Украины от 18 октября.

«НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований», — приводит издание ответ ведомства.

Ранее в суд направили жалобу на НАБУ в связи с бездействием по вопросу расследования возможных правонарушений со стороны Кличко и двух его заместителей.

Кроме того, суду предоставлены результаты рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.

Комментируя уголовное производство в отношении Кличко, политолог Иван Мезюхо назвал это событие вполне ожидаемым.

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«Новая украинская власть в лице Зеленского и его команды уже давно объявила войну Виталию Кличко», — сказал эксперт в беседе с RT, отметив, что сам Кличко, несмотря на это, намерен и дальше активно участвовать в украинской политике.

«Более того, судя по комментариям украинских аналитиков, он планирует объединяться с другими политическими силами в ходе предстоящих выборов. В этой связи он представляет угрозу для нынешнего политического режима», — предположил эксперт.

По мнению аналитика, у Кличко есть свой «ядерный электорат», который проголосует за него вне зависимости от «часто комедийных высказываний и негативных новостей на различных украинских телеканалах».

«Я думаю, что сейчас власть пытается всячески ослабить электоральный рейтинг Кличко и использует НАБУ как инструмент для устрашения в отношении политика», — предположил Мезюхо.

Кличко и руководящие должности в Киеве

В конце июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский направил письменное обращение правительству страны с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сам Кличко тогда выразил мнение, что президент таким образом хочет назначить главой городской администрации «своего человека». Однако кабмин Украины в начале сентября утвердил решение об увольнении Кличко с поста руководителя КГГА, который предполагает более широкие полномочия, чем у градоначальника.

Отметим, что прежде главой КГГА автоматически становился избранный мэр украинской столицы. Этот порядок действовал с 2003 года согласно решению Конституционного суда. Но к 2010 году две должности разделили.

Виталий Кличко и Пётр Порошенко на собрании в Киеве

Reuters

© Viktor Gurniak

В мае 2014 года, когда Кличко выбрали на пост киевского мэра, он заявил, что ждёт от президента Петра Порошенко объединения двух постов или назначения Кличко на должность руководителя КГГА. Месяц спустя глава государства подписал соответствующий указ.

После снятия с должности главы КГГА в 2019 году Кличко подал в суд на украинское правительство, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана. Решение о своём увольнении с поста главы Киевской городской государственной администрации Кличко счёл противоправным.

По мнению киевского градоначальника, руководитель офиса президента превысил полномочия при подаче в кабмин письма, которое стало основанием для рассмотрения правительством представления на увольнение действующего главы Киевской горгосадминистрации.

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В октябре произошло ещё одно событие, которое определяет параметры должности главы КГГА. Верховная рада приняла в первом чтении новую редакцию закона «О столице Украины», которая подразумевает разделение должностей мэра и руководителя КГГА. Документ гласит, что во главе администрации должен стоять назначенный президентом страны управленец.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак полагает, что в основе ситуации вокруг занимаемых Кличко должностей лежит противостояние экономических интересов. Вместе с тем Дудчак придерживается мнения, что идёт борьба за «конкретные места без изменений самой политики».

«Задача не поменять какие-то процессы в стране, в данном случае в Киеве, а просто посадить своих людей, чтобы денежный поток, который раньше шёл в карман предыдущий власти, теперь шёл к нынешней. По сути, для жителей Киева ничего не изменится. Но, конечно, повод для подобных разбирательств есть, это видят и киевляне по состоянию города», — сказал эксперт в беседе с RT.

Вместе с тем аналитик усомнился в том, что разбирательство в отношении Кличко приведёт к каким-то реальным последствиям, поскольку стороны конфликта могут прийти к соглашению. Дудчак полагает, что «у нынешней власти нет желания доводить до посадки конкретных лиц».