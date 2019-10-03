Рада приняла в первом чтении законопроект «О столице»

Верховная рада Украины в первом чтении проголосовала за новую редакцию закона «О столице — городе-герое Киеве». Об этом информирует Интерфакс-Украина.

Отмечается, что за законопроект проголосовали 244 депутата.

Как уточняется, документ предполагает новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в Киеве.

В частности, предлагается разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя эту инициативу, заявил, что этот «закон не о столице, не в интересах её жителей», сообщает агентство.

«Если этот закон примут, киевляне из своих карманов должны будут платить зарплату депутатам Киевсовета. В столице будет действовать своя, не так, как во всей стране, избирательная система», — отметил Кличко.

Ранее Кличко обратился в Верховную раду с просьбой о роспуске Киевсовета и назначении досрочных выборов.

4 сентября украинский кабмин одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.