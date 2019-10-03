Рада приняла в первом чтении законопроект «О столице»

Короткая ссылка
Верховная рада Украины в первом чтении проголосовала за новую редакцию закона «О столице — городе-герое Киеве». Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Рада приняла в первом чтении законопроект «О столице»
  • РИА Новости

Отмечается, что за законопроект проголосовали 244 депутата.

Как уточняется, документ предполагает новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в Киеве.

В частности, предлагается разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя эту инициативу, заявил, что этот «закон не о столице, не в интересах её жителей», сообщает агентство.

«Если этот закон примут, киевляне из своих карманов должны будут платить зарплату депутатам Киевсовета. В столице будет действовать своя, не так, как во всей стране, избирательная система», — отметил Кличко.

Ранее Кличко обратился в Верховную раду с просьбой о роспуске Киевсовета и назначении досрочных выборов.

4 сентября украинский кабмин одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить