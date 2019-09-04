Кличко назвал незаконным решение о его увольнении

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Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
  • РИА Новости

«Правительство сделало шаг, чтобы в столице было двоевластие, по сути, прямое президентское управление... То, что происходит, — незаконно», — заявил Кличко в ходе брифинга.

По его словам, данное решение нарушает Конституцию Украины и является незаконным и недемократичным.

«Такие действия нарушают право людей выбирать главу», — подчеркнул мэр Киева.

При этом Кличко отметил, что пока не успел ознакомиться с официальным документом правительства с одобрением его отставки.

Ранее украинское правительство единогласно одобрило увольнение Кличко с должности главы КГГА.

Такое решение было принято в связи с окончанием срока полномочий прошлого президента Украины Петра Порошенко.

В конце июля отставки Кличко потребовал украинский лидер Владимир Зеленский.

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