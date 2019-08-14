Кабмин Украины отказался рассматривать вопрос об увольнении Кличко

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Правительство Украины не будет рассматривать вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
Кабмин Украины отказался рассматривать вопрос об увольнении Кличко
  • РИА Новости

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук.

По его словам, данный вопрос уже обсуждался в правительстве. 

«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно (увольнение. — RT) не будет», — указал он.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства Украины уволить Кличко.

Позднее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что кабмин на ближайшем заседании рассмотрит данный вопрос.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с ФАН прокомментировал намерение Зеленского уволить Кличко с должности главы КГГА.

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