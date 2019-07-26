Кабмин Украины на ближайшем заседании рассмотрит увольнение Кличко

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство на ближайшем заседании рассмотрит вопрос увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.
Кабмин Украины на ближайшем заседании рассмотрит увольнение Кличко
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире радио «Новое время».

«В соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом Украины. История проходит абсолютно логично… Так или иначе, он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит», — заявил премьер.

Гройсман также добавил, что он не говорил на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка призвал не политизировать решение об увольнении Кличко.

24 июля Зеленский потребовал от правительства Украины уволить Кличко.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с ФАН подчеркнул, что Зеленский обладает необходимыми полномочиями, чтобы снять Кличко с должности.

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