В офисе Зеленского объяснили решение уволить Кличко

Заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка призвал не политизировать решение об увольнении Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.

По его словам, в украинском законодательстве есть норма, согласно которой главу местной администрации назначают на срок полномочий президента Украины.

«Какая может быть политика в том, что изменился президент, и срок полномочий главы местной администрации закончился?» — отметил он.

Также он выразил надежду, что вопрос увольнения Кличко будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства.

Ранее в правительстве Украины заявили, что Зеленский попросил кабмин уволить Кличко.

Политический аналитик и публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН рассказал о колоссальных проблемах, с которыми придётся столкнуться Зеленскому из-за политики правительства Украины.