Кличко просит Раду распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы
- © Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом пишет «Громадське».
По словам Кличко, он собирал глав фракций с просьбой провести сессию в четверг, 19 августа, но депутаты не собрались. Это, по его мнению, срывает подготовку бюджета города.
Ранее депутат правящей украинской партии «Слуга народа» Александр Ткаченко призвал премьер-министра страны Алексея Гончарука инициировать аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко и столичной администрации.
Кабинет министров Украины одобрил увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Ульяны Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.
Кличко заявил, что намерен баллотироваться на пост главы украинской столицы на следующих местных выборах.