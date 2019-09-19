Кличко просит Раду распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную раду с просьбой о роспуске Киевсовета и назначении досрочных выборов.

Об этом пишет «Громадське».

По словам Кличко, он собирал глав фракций с просьбой провести сессию в четверг, 19 августа, но депутаты не собрались. Это, по его мнению, срывает подготовку бюджета города.

Ранее депутат правящей украинской партии «Слуга народа» Александр Ткаченко призвал премьер-министра страны Алексея Гончарука инициировать аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко и столичной администрации.

Кабинет министров Украины одобрил увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Ульяны Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.

Кличко заявил, что намерен баллотироваться на пост главы украинской столицы на следующих местных выборах.