В партии Зеленского предложили провести аудит деятельности Кличко

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Депутат правящей украинской партии «Слуга народа» Александр Ткаченко призвал премьер-министра страны Алексея Гончарука инициировать аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко и столичной администрации.
В партии Зеленского предложили провести аудит деятельности Кличко
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Facebook.

«Как депутат и как киевлянин я обращаюсь к премьер-министру Алексею Гончаруку с депутатским запросом и с просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Киева Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчинённых структур», — заявил Ткаченко.

Он добавил, что аудит деятельности Кличко был запланирован ещё предыдущим правительством, но его так и не провели.

Также депутат отметил, что в ходе предыдущих проверок в деятельности департаментов киевской администрации «уже неоднократно разоблачались массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления».

Ранее правительство Украины единогласно одобрило увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кличко назвал незаконным такое решение.

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