В партии Зеленского предложили провести аудит деятельности Кличко
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Facebook.
«Как депутат и как киевлянин я обращаюсь к премьер-министру Алексею Гончаруку с депутатским запросом и с просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Киева Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчинённых структур», — заявил Ткаченко.
Он добавил, что аудит деятельности Кличко был запланирован ещё предыдущим правительством, но его так и не провели.
Также депутат отметил, что в ходе предыдущих проверок в деятельности департаментов киевской администрации «уже неоднократно разоблачались массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления».
Ранее правительство Украины единогласно одобрило увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кличко назвал незаконным такое решение.