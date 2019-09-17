Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих выборах
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«Я уже много сделал, и ещё много нужно сделать. Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра», — цитирует Интерфакс-Украина Кличко.
Он добавил, что планирует бороться «за самоуправление, за интересы киевлян».
Ранее Кличко поручил провести государственный финансовый аудит деятельности структур Киевской городской государственной администрации, коммунальных предприятий и других подразделений за 2015—2019 годы.