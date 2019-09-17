Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих выборах

Короткая ссылка
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что намерен баллотироваться на пост главы украинской столицы на следующих местных выборах.
Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих выборах
  • © РИА Новости

«Я уже много сделал, и ещё много нужно сделать. Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра», — цитирует Интерфакс-Украина Кличко.

Он добавил, что планирует бороться «за самоуправление, за интересы киевлян».

Ранее Кличко поручил провести государственный финансовый аудит деятельности структур Киевской городской государственной администрации, коммунальных предприятий и других подразделений за 2015—2019 годы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить