Кличко поручил провести масштабный аудит в Киеве
Об этом говорится на официальном сайте Кличко.
Отмечается, что для проведения аудита мэр Киева обратился к Государственной аудиторской службе.
«Обращаюсь к вам за проведением... проверки и анализа фактического состояния дел по законному и эффективному использованию коммунальных средств и имущества, других активов, правильности ведения бухгалтерского учёта и достоверности финансовой отчётности, функционирования системы внутреннего контроля», — указывается в сообщении.
Ранее депутат правящей украинской партии «Слуга народа» Александр Ткаченко призвал премьер-министра страны Алексея Гончарука инициировать аудит деятельности Кличко и столичной администрации.
4 сентября украинский кабмин одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал увольнение Кличко.