Кличко поручил провести масштабный аудит в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко поручил провести государственный финансовый аудит деятельности структур Киевской городской государственной администрации, коммунальных предприятий и других подразделений за 2015-2019 годы.

Об этом говорится на официальном сайте Кличко.

Отмечается, что для проведения аудита мэр Киева обратился к Государственной аудиторской службе.

«Обращаюсь к вам за проведением... проверки и анализа фактического состояния дел по законному и эффективному использованию коммунальных средств и имущества, других активов, правильности ведения бухгалтерского учёта и достоверности финансовой отчётности, функционирования системы внутреннего контроля», — указывается в сообщении.

Ранее депутат правящей украинской партии «Слуга народа» Александр Ткаченко призвал премьер-министра страны Алексея Гончарука инициировать аудит деятельности Кличко и столичной администрации.

4 сентября украинский кабмин одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал увольнение Кличко.