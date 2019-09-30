Кличко подал в суд на правительство Украины
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Как отмечается, Кличко подал в суд из-за решения о его увольнении с поста главы Киевской городской государственной администрации.
Уточняется, что в одном из своих исков мэр обращается с просьбой признать противоправным представления правительства к президенту о его увольнении.
В своём иске против Богдана Кличко заявляет, что руководитель офиса президента превысил полномочия при подаче в кабмин письма, которое стало основанием для рассмотрения правительством представления на увольнение действующего главы Киевской горгосадминистрации.
Ранее Кличко обратился в Верховную раду с просьбой о роспуске Киевсовета и назначении досрочных выборов.
4 сентября украинский кабмин одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.