Кличко подал в суд на правительство Украины

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Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на украинское правительство, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Окружного административного суда Киева.
Кличко подал в суд на правительство Украины
  • © Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как отмечается, Кличко подал в суд из-за решения о его увольнении с поста главы Киевской городской государственной администрации.

Уточняется, что в одном из своих исков мэр обращается с просьбой признать противоправным представления правительства к президенту о его увольнении.

В своём иске против Богдана Кличко заявляет, что руководитель офиса президента превысил полномочия при подаче в кабмин письма, которое стало основанием для рассмотрения правительством представления на увольнение действующего главы Киевской горгосадминистрации.

Ранее Кличко обратился в Верховную раду с просьбой о роспуске Киевсовета и назначении досрочных выборов.

4 сентября украинский кабмин одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

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