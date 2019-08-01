Радикальный удар: Ляшко заявил об объединении с Кличко против «зелёной чумы»

Против президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа», получившей большинство мест в Верховной раде по итогам выборов, сформировалась внепарламентская коалиция. По словам лидера Радикальной партии Олега Ляшко, его политическая сила будет действовать совместно с партией Виталия Кличко «Удар». По заявлению политика, они намерены «остановить наступление «зелёной чумы». Эксперты отмечают, что и Ляшко, и Кличко пытаются адаптироваться к новым украинским реалиям. Однако как именно они будут противостоять Зеленскому, учитывая, что у них нет представительства в Раде, неясно, отмечают аналитики.

В политическом истеблишменте Украины за пределами Верховной рады сформировалась новая коалиция. Её участниками стали Радикальная партия Украины и партия «Удар» Виталия Кличко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер радикалов Олег Ляшко. Политические силы намерены противодействовать политическому курсу, который проводят избранный президент страны Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа».

«У меня есть замечательная новость для каждого украинца, для каждого человека, который переживает за судьбу и будущее нашего государства. Я предложил законно избранному мэру Киева остановить наступление «зелёной чумы» на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий (Кличко. — RT) показал вот так», — сказал Ляшко в видеообращении, продемонстрировав поднятый вверх большой палец.

Вместе с тем политик также обратился к лидерам других партий с предложением объединиться и исключить между собой противоречия, чтобы сообща стать сильнее и защитить Украину от «зелёной чумы».

Заметим, что «взаимоотношения» Ляшко и Зеленского длятся уже несколько лет. В частности, действующий глава государства, ещё будучи участником шоу «Вечерний квартал», пародировал главу Радикальной партии. Тот отвечал оскорблениями и однажды назвал комика «дегенератом без роду и племени».

При этом в мае Ляшко прервал Зеленского во время инаугурационной речи, поскольку тот использовал русский язык, говоря о жителях Донбасса. В ответ на это избранный президент Украины призвал прекратить «делить людей».

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В дальнейшем лидер украинских радикалов называл главу государства несамостоятельным и «узурпатором», добавив, что переходит в оппозицию. Однако противостоять Зеленскому придётся за пределами Рады, поскольку Радикальная партия не смогла преодолеть барьер 5% на парламентских выборах, тогда как «Слуга народа» одержала уверенную победу с 43,16% голосов избирателей. Добавим, что партия Виталия Кличко «Удар» выставляла своих кандидатов только в мажоритарных избирательных округах.

Что касается действующего главы Киевской городской государственной администрации, то 24 июля Зеленский направил письменное обращение правительству страны с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Кличко, поскольку в соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций обязаны сложить свои полномочия после избрания нового президента Украины. Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, кабмин рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании.

Кроме того, руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан констатировал, что Кличко потерял контроль над ситуацией в Киеве из-за того, что вынужден идти на компромисс со «смотрящими», контролирующими Киевский горсовет. Между тем сам градоначальник назвал это заявление «байками из склепа».

Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского «Слуга Народа»

РИА Новости

«Непонятно, где они собираются бороться»

Как считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, объединение Ляшко и Кличко является странным как по форме, так и по содержанию.

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«Они растерялись в нынешней обстановке. При предыдущей власти — при Порошенко — каждый нащупал себе политическую нишу и уютно там себя чувствовал, соответственно, генерировал какие-то мысли, высказывания. После президентских и парламентских выборов ситуация очень сильно изменилась, и ни тот, ни другой теперь не востребован», — заметил собеседник RT.

«Они понимают, что избиратели от них отворачиваются. Поэтому они пытаются объединить остатки электората и каким-то образом обозначить себя как некое политическое движение с целью оставаться заметными на украинском политическом ландшафте», — заключил Оленченко.

В свою очередь, украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT удивился созданию такого политического союза.

«Я не уверен, что Виталий понял то, что ему сказал Ляшко. Непонятно, где они собираются бороться. Наверно, на просторах киевской власти, потому что Ляшко пролетел мимо Верховной рады, для него это обидно. Сейчас будет тяжело, но надо как-то приспосабливаться, вот он и нашёл подходящего для себя кандидата. Они, наверно, найдут общий язык и будут создавать коалицию. Там ещё много людей, пролетевших мимо и привыкших сидеть в Верховной раде. Это достойные друг друга персоны», — пояснил эксперт.