Кличко назвал заявление главы офиса Зеленского подборкой сплетен

Мэр Киева Виталий Кличко назвал домыслами обвинения в его адрес со стороны главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана в том, что Кличко утратил контроль над ситуацией в украинской столице.

«Когда такие вещи говорит руководитель офиса президента — это выглядит как минимум странно и некомпетентно. Эта пресс-конференция напоминала «байки из склепа» — подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше», — приводит «Громадське» слова мэра Киева.

Он также посоветовал Богдану «не позориться» и обратиться со своими «страшилками» в правоохранительные органы.

Ранее агентство Интерфакс-Украина передавало, что Богдан в ходе пресс-конференции заявил, что Кличко потерял контроль над ситуацией в Киеве.

26 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о планах рассмотреть вопрос увольнения Кличко на ближайшем заседании.