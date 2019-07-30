Кличко назвал заявление главы офиса Зеленского подборкой сплетен

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Мэр Киева Виталий Кличко назвал домыслами обвинения в его адрес со стороны главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана в том, что Кличко утратил контроль над ситуацией в украинской столице.
Кличко назвал заявление главы офиса Зеленского подборкой сплетен
  • РИА Новости

«Когда такие вещи говорит руководитель офиса президента — это выглядит как минимум странно и некомпетентно. Эта пресс-конференция напоминала «байки из склепа» — подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше», — приводит «Громадське» слова мэра Киева.

Он также посоветовал Богдану «не позориться» и обратиться со своими «страшилками» в правоохранительные органы.

Ранее агентство Интерфакс-Украина передавало, что Богдан в ходе пресс-конференции заявил, что Кличко потерял контроль над ситуацией в Киеве.

26 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о планах рассмотреть вопрос увольнения Кличко на ближайшем заседании.

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