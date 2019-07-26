Кличко заявил, что не пойдёт на допрос в ГБР

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Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что его вызвали в Государственное бюро расследований (ГБР), но сообщил, что он туда не пойдёт.
Кличко заявил, что не пойдёт на допрос в ГБР
  • ©Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Действительно, в качестве свидетеля меня вызвали по какому-то делу... Я не буду ходить в ГБР, туда пойдёт мой представитель, мой юрист, который сможет дать чёткие ответы на все вопросы», — приводит «Укринформ» слова Кличко.

Он отметил, что в ГБР есть два «представления», которые касаются его, но назвал их «мыльными пузырями», созданными «умышленно для медиа».

Ранее сообщалось, что ГБР приступило к расследованию в отношении мэра Киева Виталия Кличко.

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