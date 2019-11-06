НАБУ возбудило дело о госизмене против Кличко

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко и двух его заместителей по факту возможной государственной измены и хищения бюджетных средств. Дело было открыто по решению Антикоррупционного суда.

Об этом информирует издание «Украинские новости».

«НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований», — говорится в сообщении.

В суд ранее была направлена жалоба на Национальное антикоррупционное бюро в связи с бездействием по вопросу расследования возможных правонарушений со стороны Кличко и его двух заместителей.

Также в суд предоставили материалы касательно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции сооружений в Киеве.

Ранее Кличко подал в суд на правительство Украины из-за решения о его увольнении с поста мэра.