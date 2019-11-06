НАБУ возбудило дело о госизмене против Кличко
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Об этом информирует издание «Украинские новости».
«НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований», — говорится в сообщении.
В суд ранее была направлена жалоба на Национальное антикоррупционное бюро в связи с бездействием по вопросу расследования возможных правонарушений со стороны Кличко и его двух заместителей.
Также в суд предоставили материалы касательно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции сооружений в Киеве.
Ранее Кличко подал в суд на правительство Украины из-за решения о его увольнении с поста мэра.