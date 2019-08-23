Кличко рассказал об «особом статусе» Киева и Севастополя

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об «особом статусе» столицы Украины и Севастополя, согласно которому градоначальники этих населённых пунктов также являются главами городской администрации.

«На Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь. И в том законе прописано, что только в этих двух городах мэр становится председателем городской администрации. А хотят сделать, чтобы мэр стал номинальной должностью», — сказал он в эфире телеканала NEWSONE.

Кличко добавил, что борется «за спасение самоуправления в Киеве».

«Все жители Киева выбрали мэра. Он может кому-то нравиться, кому-то не нравиться. Но есть вопрос самоуправления. Каждый житель Киева имеет право на выбор... И вот хотят «закон про столицу» изменить. Чтобы мэр — это один человек, а глава городского совета — другой», — отметил он.

Севастополь, являющийся российским городом федерального значения, воссоединился с Россией после референдума в марте 2014 года.

В середине августа стало известно, что правительство Украины решило не рассматривать вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства Украины уволить Кличко. Эксперт Михаил Погребинский прокомментировал в беседе с ФАН требование Зеленского.

Ранее Кличко заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook, что украинский лидер намерен разделить полномочия избранного мэра Киева и главы Киевской городской администрации. Он подчеркнул, что лишение избранного мэра Киева исполнительных полномочий — это «возвращение методов Януковича и лишение Киева самоуправления» и отметил, что «если так нужно иметь в столице «своего» мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют».