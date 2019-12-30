«Отход от принципов демократии»: как отмена депутатской неприкосновенности может сказаться на политической жизни Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, приводящий нормативно-правовую базу страны в соответствие с недавними поправками в Конституцию, которые отменили депутатскую неприкосновенность. Теперь уголовное преследование народных избранников может санкционировать не парламент, а генеральный прокурор. Ряд экспертов полагает, что таким образом президент получит возможность оказывать давление на законодательную ветвь власти, поскольку именно глава государства предлагает кандидатуру генпрокурора. По мнению политологов, новый порядок противоречит демократическому принципу разделения властей.

Владимир Зеленский подписал нормативный акт, приводящий украинское законодательство в соответствие с принятыми ранее поправками в конституцию. Речь идёт об отмене депутатской неприкосновенности.

В документе отмечается, что «в целях обеспечения соблюдения гарантий депутатской деятельности» законом определяется особый порядок досудебного расследования, задержания и выбора меры пресечения в отношении народных избранников.

Напомним, в сентябре Владимир Зеленский подписал нормативный акт, вносящий поправки в основной закон страны. Нововведения затронули 80 статью конституции, из которой был изъят пункт, гласящий, что народным избранникам «гарантируется депутатская неприкосновенность», а также положение, запрещающее привлекать нардепов к уголовной ответственности без соответствующего согласия Верховной рады.

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В новой редакции конституции говорится только о том, что депутаты «не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах», за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Поправки вступают в силу 1 января 2020 года.

Единственной «страховкой», которая должна теперь защитить членов парламента от давления после отмены депутатской неприкосновенности, становится обязательное участие генерального прокурора страны в процессах против депутатов.

Отныне задержание, обыск, перехват переписки и телефонных переговоров и арест депутата Рады возможен только с согласия генпрокурора или лица, исполняющего его обязанности. В законе говорится, что без санкции генпрокурора и разрешения следственного судьи задержать народного избранника разрешается в случае, если последнего «застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления».

Украинская мечта

Напомним, институт депутатской неприкосновенности, действующий в многих странах, призван защищать парламентариев от давления путём фабрикации уголовных дел и обеспечивать независимость законодательной ветви власти. Кроме того, неприкосновенность защищает народных избранников от преследования за высказывание позиции по тем или иным вопросам.

При этом безнаказанность парламентариям не гарантируется в том случае, если народные избранники действительно нарушили закон. В этом случае вопрос о снятии с депутата неприкосновенности решается путём голосования в парламенте.

Однако украинское общество со времён обретения республикой независимости выступает против института депутатской неприкосновенности.

В 1999 году глава государства — тогда этот пост занимал Леонид Кучма — даже инициировал сбор подписей в поддержку референдума по ряду вопросов, в том числе и об отмене депутатской неприкосновенности. За инициативу проголосовало свыше 4 млн граждан, и в 2000-м прошёл плебисцит. В нём приняли участие свыше 28 млн украинцев, или 81,15% от общего числа граждан, имеющих право голоса. Абсолютное большинство участников голосования высказались в поддержку реформы.

Reuters

Однако на практике инициатива так и не была реализована.

Преемник Кучмы Виктор Ющенко также затрагивал вопрос отмены депутатской неприкосновенности. В 2009 году он заявлял, что сделать это необходимо, чтобы «человек, чиновник, депутат, министр были равны перед законом».

Не обошёл стороной эту тему и Пётр Порошенко. В 2017 году он внёс соответствующий законопроект в Раду. Парламент скорректировал некоторые формулировки документа и направил его на рассмотрение Конституционного суда, который признал инициативу соответствующей основному закону Украины. Однако, записать на свой счёт отмену депутатской неприкосновенности Пётр Порошенко не успел: закон не был принят до президентских выборов 2019 года.

Это дело продолжил Владимир Зеленский — именно отмена депутатского иммунитета была одним из ключевых предвыборных обещаний политика.

Reuters

© Gleb Garanich

Выступая в начале сентября в Раде, Зеленский призвал парламентариев исполнить обещание, которое политики годами давали населению, и отменить собственный иммунитет.

«Я обращаюсь сейчас ко всем депутатам Верховной рады Украины: просто сделайте то, что вы обещали долгие годы людям, простым украинцам. Снятия неприкосновенности требуют сейчас 90% граждан Украины», — сказал Зеленский.

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Как объяснил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, такие настроения в украинском обществе связаны с тем, что большинство граждан воспринимают Раду как собрание коррупционеров, а отмену депутатского иммунитета — как способ борьбы с коррупцией.

«Отменяя неприкосновенность, президент тем самым идёт навстречу народу, и в то же время решает собственные задачи, получая механизм воздействия на парламентскую оппозицию», — отметил Шаповалов.

По словам председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова, члена фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестора Шуфрича, депутатская неприкосновенность до последнего времени не отменялась только потому, что в стране была более ответственная власть, понимавшая, что этот шаг противоречит демократическим принципам.

«Украинцы сейчас этого не понимают, но в ближайшее время они поймут, что народные депутаты, которые раньше отстаивали их интересы, будут оглядываться из-за инстинкта самосохранения и беспокойства за свои семьи. К сожалению, преследование оппозиции довольно часто реализуется через давление на родственников», — заявил Шуфрич в беседе с RT.

Напомним, в начале сентября парламент Украины поддержал в первом чтении отмену депутатской неприкосновенности и внесение соответствующих поправок в конституцию. За эту инициативу проголосовали 373 депутата при необходимых 300 голосах. Воздержалась от голосования фракция партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В этой политической силе считают, что отменять иммунитет нужно не только для законодателей, но и для представителей исполнительной ветви власти, включая президента.

При этом контроль генпрокурора за делами против нардепов вводится по инициативе комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Эта поправка вызвала недовольство со стороны украинского Центра противодействия коррупции, в котором решили, что она лишь усложняет порядок уголовного преследования депутатов.

Такую же позицию заняли Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура Украины, которые даже призвали президента ветировать законопроект. По их мнению, порядок, при котором уголовное расследование в отношении депутатов придётся согласовывать в обязательном порядке с генпрокурором, может парализовать ход следствия. Однако всё это не повлияло на принятие законопроекта.

«Далеко идущие последствия»

Следует отметить, что кандидатуру генерального прокурора на Украине представляет на утверждение парламента именно президент. Сейчас ведомство возглавляет Руслан Рябошапка, работавший ранее в команде Зеленского.

«Теперь позиции президента и его администрации непропорционально усилились, это безусловно. Сейчас всё будет зависеть от того, будут ли готовы народные депутаты, особенно оппозиционные, и далее отстаивать интересы своих избирателей или пойдут на сговор с властью. Мы сможем это увидеть в ближайшее время», — считает Нестор Шуфрич.

Как он пояснил, решение об отмене депутатской неприкосновенности было принято несмотря на то, что ранее Венецианская комиссия и КС страны указали, что ослабление позиций парламента в стране с неустоявшимися демократическими стандартами происходит несвоевременно.

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка

globallookpress.com

© Pavlo Gonchar / ZUMAPRESS.com

«Реакция запада на это уже есть — Венецианская комиссия акцентировала внимание на том, что уровень демократии в стране не таков, который действительно способствовал бы ликвидации депутатской неприкосновенности», — говорит Шуфрич.

Напомним, Венецианская комиссия, входящая в состав Совета Европы, — консультативный орган, основное направление работы которого — анализ нормативных актов стран-участниц, затрагивающих вопросы конституционного права, демократии, а также прав меньшинств.

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Ранее комиссия уже направляла на Украину инспекцию с целью выяснить, каким образом в стране внедряются положения закона о государственном языке. В начале декабря эксперты этого института заявили, что Киев должен добиваться большего баланса в языковой политике.

Впрочем, Владимир Шаповалов сомневается в том, что Киев учтёт рекомендации Комиссии.

«Начиная с 2014 года зарубежные партнёры согласно кивают на любые действия Украины, поддерживают её и закрывают глаза на нарушения прав человека. Отмена депутатской неприкосновенности тоже останется, по большому счёту, незамеченной Западом», — считает эксперт.

И это несмотря на то, что неприкосновенность парламентариев — один из базовых принципов демократического государства.