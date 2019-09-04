«Создают рычаги давления»: как лишение депутатов неприкосновенности повлияет на Верховную раду

Верховная рада приняла законопроект о лишении депутатов неприкосновенности. После того, как его подпишет Владимир Зеленский, он вступит в силу 1 января 2020 года. По мнению главы государства, такой шаг не позволит парламентариям «прятаться от закона» и избавит страну от «касты неприкосновенных». В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» воздержались от голосования — её представители считают, что неприкосновенности надо лишать всех политиков, включая президента. По мнению экспертов, после снятия этого механизма депутаты попадают в более зависимое положение.

Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность на Украине. Соответствующий законопроект был принят 373 парламентариями при минимуме в 300 голосов. Документ направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

«Вступая в должность президента, я говорил: наша национальная идея — объединившись, сделать невозможно. Сегодня мы получили подтверждение. 373 голоса за то, что считалось невозможным более 20 лет — отмену депутатской неприкосновенности, — прокомментировал итоги голосования президент Украины. — Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет «касты неприкосновенных».

Отметим, Зеленский ещё во время предвыборной кампании выступал за снятие депутатской неприкосновенности. Однако после избрания в мае 2019 года его инициативу с соответствующим содержанием не поддержал предыдущий созыв Рады.

Новый состав парламента, сформированный по итогам выборов 21 июля и начавший работа 29 августа в большинстве состоит из депутатов поддерживающей Зеленского партии «Слуга Народа» — 254 кресла из 424.

При этом парламентарии от «Оппозиционной платформы — За жизнь» — крупнейшей фракции после правящей — от голосования воздержались. Представители политической силы отметили, что следует лишать неприкосновенности всех — не только депутатов, но и самого президента.

«Мы считаем, что отмена неприкосновенности депутатов должна проходить вместе с отменой неприкосновенности президента Украины, — сказал глава политсовета партии Виктор Медведчук. — Это очевидный факт на сегодняшний день, это, кстати, одно из главных ожиданий, в том числе и в течение ста дней президентства Зеленского. Почему господин Зеленский и его команда на это не отреагировали — нам не известно».

Получив подпись Зеленского, закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Gleb Garanich

«Больше возможностей для борьбы с инакомыслием»

Депутатская неприкосновенность направлена на защиту представителей законодательной власти как от преследования со стороны исполнительной или судебной ветви, так и от попыток повлиять на результаты голосования путём возбуждения уголовных дел против «неугодных» парламентариев. Также неприкосновенность защищает законодателей от ответственности за высказанную позицию по тем или иным вопросам.

С тем, чтобы в такой системе возбудить дело против депутата, необходимо снять с него мандат или, в индивидуальном порядке, неприкосновенность. Подобный механизм работает в значительном числе стран, включая Россию и некоторые европейские государства.

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Вопрос депутатской неприкосновенности поднимался на Украине весь XXI век, отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Об отмене депутатской неприкосновенности на Украине говорят, наверное, 15-20 лет. В период избирательной кампании все это обещали во все времена. Это было и в эту предвыборную кампанию. Я считаю, что появится больше возможностей для борьбы с инакомыслием. На Украине и так это процветает», — сказал Цеков RT.

Пришедшие к власти вместе с Зеленским политики намерены таким образом создать рычаги влияния на соратников экс-президента Петра Порошенко, которые намеревались при помощи мандата избежать преследования, считает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Скорее всего, нынешние киевские политики создают рычаги влияния на предыдущих политиков, предыдущее поколение, скажем, поколение Порошенко — к ним было много разных претензий. Видимо, дамоклов меч висел над ними, и много из тех политиков, которые входили в команду Порошенко, надеялись на то, что, будучи избранными в Раду, они обезопасят своё будущее», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Таким образом «Слуга Народа» намерена ослабить оппозицию, убеждён Оленченко.

«Депутатская неприкосновенность даёт дополнительные силы депутату высказываться. Конечно, это (отмена. — RT) его лишает самостоятельности и возможности быть искренним в своих высказываниях. Вольно или невольно он будет оглядываться на то, насколько его инициативы и проекты вписываются в общую линию правящей элиты», — добавил эксперт.

Отметим, что Зеленский пообещал сохранить депутатам «иммунитет» для высказываний. Однако политолог Юрий Светов в разговоре с RT отметил, что это заявление добавляет неопределённости и понять, насколько принятый закон будет эффективен можно будет лишь после его вступления в силу.

«Тут же Зеленский сделал заявление о том, что он гарантирует иммунитет от преследований действующим депутатам за их мнение, голосование и высказывания. Получается, неприкосновенности не будет, а иммунитет появляется. Надо будет посмотреть за практикой применения этого закона, чтобы понять, насколько и как он эффективно работает», — отметил Светов.

По мнению аналитика, принятие парламентом этого документа стало «ответом на запрос общества».