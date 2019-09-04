Эксперт прокомментировал отмену депутатской неприкосновенности на Украине
- РИА Новости
«На мой взгляд, это только дестабилизирует принятие решений на Украине», — считает он.
Как отметил эксперт, теперь никакая доказательная база не потребуется.
Кроме того, по словам Крутакова, нужно понимать, что никакой статус не освобождает от уголовной ответственности.
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности.