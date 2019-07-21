В «Слуге народа» пообещали поддержать отмену депутатской неприкосновенности

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Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическое объединение готово поддержать инициативу об отмене депутатской неприкосновенности в Верховной раде нового созыва.
В «Слуге народа» пообещали поддержать отмену депутатской неприкосновенности
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«Я уверен, что эта Рада будет голосовать за изменения в Конституцию, потому что старая пластинка, что мы снимем депутатскую неприкосновенность не сегодня, а для следующих депутатов, уже не пройдёт. Партия «Слуга народа» в полном составе будет за это голосовать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что, согласно данным экзитполов, партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Раду с 43,9% голосов избирателей. 

Вторую строчку заняла «Оппозиционная платформа — За жизнь», третью — «Европейская солидарность» с 11,5% и 8,9% голосов соответственно.

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