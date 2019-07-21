Зеленский поблагодарил избирателей после выборов в Раду
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«Мы благодарны народу Украины за поддержку. Спасибо вам», — цитирует РИА Новости Зеленского.
По его словам, данная победа является большой ответственностью.
«Это не просто большое доверие, это большая ответственность для меня лично, для нашей команды», — добавил украинский лидер.
Ранее сообщалось, что партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду, набирая предварительно 43,9% голосов.