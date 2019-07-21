Экзитпол: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
- Reuters
Об этом информирует телеканал «112 Украина».
При этом партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» предварительно набирает 11,5% голосов избирателей.
Партия «Европейская солидарность», лидером которой является экс-президент страны Пётр Порошенко, по данным экзитполов, набирает 8,9% голосов избирателей, а «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 7,6%.
Пятой из проходящих в Раду может стать партия «Голос», которую возглавляет украинский музыкант Святослав Вакарчук — 6,3% голосов.
Ранее на Украине завершилось голосование на досрочных выборах в Раду.