Зеленский назвал приоритетные задачи после выборов в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал данные экзитполов после закрытия избирательных участков на досрочных выборах в Верховную раду.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Зеленского, сложившаяся ситуация, предположительно, позволит ему реализовать существующие законодательные инициативы.

Кроме того, президент заявил, что приоритетом власти после выборов станет в том числе прекращение войны в Донбассе.

«Я хочу сказать, что это не просто большое доверие... Вы знаете, наши главные приоритеты — как и для каждого украинца — это прекращение войны, возвращение наших пленных и победа над той коррупцией, которая до сих пор остаётся на Украине», — добавил он.

Ранее сообщалось, что, согласно данным экзитполов, «Слуга народа» лидирует на выборах в парламент Украины с 43,9% голосов избирателей.

Вторую строчку заняла «Оппозиционная платформа «За жизнь» — 11,5% голосов, третью — «Европейская солидарность» с 8,9%.