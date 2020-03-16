Адвокат сообщил о деле из-за «политического преследования» Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту «политического преследования» бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков.

«НАБУ открыло дело по факту политического преследования Порошенко», — цитирует его ТАСС.

Также адвокат сказал, что задачи «по политическому преследованию» бывшего украинского президента якобы ставились перед экс-главой Государственного бюро расследований Украины Романом Трубой.

По его словам, защита Порошенко подала заявление касательно действий бывшего главы ГБР и других сотрудников бюро летом 2019 года.

6 марта Порошенко прибыл в ГБР Украины на допрос по делу о декларировании недостоверной информации.