Адвокат сообщил о деле из-за «политического преследования» Порошенко

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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту «политического преследования» бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков.
Адвокат сообщил о деле из-за «политического преследования» Порошенко
  • globallookpress.com

«НАБУ открыло дело по факту политического преследования Порошенко», — цитирует его ТАСС.

Также адвокат сказал, что задачи «по политическому преследованию» бывшего украинского президента якобы ставились перед экс-главой Государственного бюро расследований Украины Романом Трубой. 

По его словам, защита Порошенко подала заявление касательно действий бывшего главы ГБР и других сотрудников бюро летом 2019 года.

6 марта Порошенко прибыл в ГБР Украины на допрос по делу о декларировании недостоверной информации.

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