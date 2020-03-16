Адвокат сообщил о деле из-за «политического преследования» Порошенко
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«НАБУ открыло дело по факту политического преследования Порошенко», — цитирует его ТАСС.
Также адвокат сказал, что задачи «по политическому преследованию» бывшего украинского президента якобы ставились перед экс-главой Государственного бюро расследований Украины Романом Трубой.
По его словам, защита Порошенко подала заявление касательно действий бывшего главы ГБР и других сотрудников бюро летом 2019 года.
6 марта Порошенко прибыл в ГБР Украины на допрос по делу о декларировании недостоверной информации.