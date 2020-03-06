Порошенко прибыл на допрос в ГБР

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Бывший украинский президент Пётр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины на допрос по делу о декларировании недостоверной информации.
Порошенко прибыл на допрос в ГБР
  • globallookpress.com

Выступая перед сторонниками перед началом допроса, Порошенко заявил, что у него есть постановление суда о закрытии данного дела.

«Мы сегодня опять по традиции с хорошими новостями. Вчера (5 марта. — RT) суд принял, а сегодня мы получили решение суда, по которому Государственное бюро расследований обязуется рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому сегодня на 10:00 (11:00 мск. — RT) я приглашён сюда», — заявил экс-лидер Украины.

Трансляция выступления Порошенко велась в его Facebook.

Уголовное дело против Порошенко по факту возможного декларирования недостоверной информации было возбуждено ГБР в октябре 2019 года по заявлению одного из депутатов Верховной рады.

В конце января адвокат Порошенко заявил о планах экс-президента Украины подать в суды 14 исков против силовых и антикоррупционных органов страны.

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