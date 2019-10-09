ГБР открыло дело против Порошенко о недостоверной декларации

На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко по факту возможного декларирования недостоверной информации.

«Такое дело зарегистрировано», — приводят «Украинские новости» слова представителя ГБР.

Отмечается, что дело зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной рады и открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса («Декларирование недостоверной информации»).

Уточняется, что впоследствии оно будет передано в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Ранее сообщалось, что Порошенко не пришёл на допрос в ГБР, куда его вызывали в качестве свидетеля по делу об организации незаконного пересечения границы Украины.