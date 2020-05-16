«Идеологический крестовый поход»: с чем связано введение Зеленским санкций против МГУ и Эрмитажа

Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских научных, образовательных и культурных учреждений, включая МГУ имени М.В. Ломоносова и Государственный Эрмитаж. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский. Документ запрещает культурные обмены, научное сотрудничество, образовательные и спортивные контакты, а также аннулирует все официальные визиты и переговоры. Как отметили в Общественной палате РФ, такой шаг Киева не только вызывает сожаление, но и демонстрирует недальновидность украинского руководства. По мнению экспертов, приняв решение о разрыве научных и культурных связей с Россией, Зеленский превзошёл даже своего предшественника Петра Порошенко. Несмотря на то что до победы на президентских выборах известного комика считали полным антиподом тогдашнего главы государства, сейчас Зеленский лишь усугубляет антироссийский курс Киева, отмечают аналитики.

Решение украинских властей ввести санкции против ряда научных и культурных учреждений РФ вызвало недоумение и возмущение в России. Так, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина в беседе с RT выразила мнение, что подобные шаги не только нарушают международные нормы, но и говорят о недальновидности киевских властей.

«Когда Зеленский шёл на выборы, определённая часть населения ждала и хотела улучшения отношений с Россией. И здесь в первую очередь важна гуманитарная сфера. Конечно, (такое решение. — RT) вызывает огромное сожаление. Это нарушение всех международных норм и правил», — отметила собеседница канала.

По её словам, президент Украины не оправдывает надежд собственных избирателей и продолжает проводить конфронтационную политику, в то время как мир нуждается в налаживании диалога и сотрудничества.

«Это, к сожалению, очередной недружественный шаг. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию и на то, что мир пересматривает свои отношения, решение киевских властей демонстрирует недальновидность украинских политиков. Мы видим, что жители Украины устали от этого. Наоборот, сейчас весь мир нуждается в сотрудничестве, особенно здесь важны наука и культура», — добавила Сутормина.

«Идеологический крестовый поход»

Напомним, что Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций, введённых ещё в годы президентства Петра Порошенко, против ряда российских компаний, включая телеканалы и радиостанции, а также пролонгировал решение о блокировке российских сайтов и социальных сетей.

Однако этим действующий украинский лидер не ограничился и внёс свою лепту в процесс отмежевания от России, введя рестрикции в научной и культурной сферах. Подписанный Зеленским документ на три года вводит запрет на культурные обмены, научное сотрудничество, образовательные и спортивные контакты с целым рядом российских научных и культурных учреждений.

Согласно указу, приостановлено исполнение экономических и финансовых обязательств, заблокированы активы, аннулированы и приостановлены лицензии и другие разрешительные документы. Также отменены все официальные визиты, заседания, переговоры по вопросам заключения договоров и соглашений.

Среди российских организаций, подпавших под санкции, — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Государственный Эрмитаж, Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество», несколько подразделений Российской академии наук, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Тульский государственный педагогический университет имени Льва Толстого и ряд других научных и образовательных структур.

Посетители в Георгиевском зале Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге

© Владимир Вяткин/РИА Новости

Как отметил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, это решение украинских властей продолжает заданный ещё несколько лет назад курс.

«Всё движется в том же направлении — полностью отгородиться от России, от прошлого, от общей истории», — отметил сенатор.

По его словам, решение Киева пойти на разрыв научно-культурных связей может быть обусловлено тем, что российские научные и культурные организации последовательно придерживаются достоверной исторической истины и фактов, а не тех позиций, которые были бы выгодны современным властям Украины. Как полагает парламентарий, это не устраивает Киев.

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«Для этого они принимают подобные решения. Они хотят, чтобы граждане Украины забыли своё прошлое, они всё начинают с чистого листа. Самую большую работу по разрушению нашего общего прошлого совершил Порошенко. Теперь Зеленский и его команда идут по тому же пути», — пояснил Цеков.

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек в разговоре с RT выразил мнение, что новые санкции вписываются в рамки того «идеологического крестового похода», который украинские власти объявили русскому миру после государственного переворота 2014 года.

«Как известно, наука и культура вне политики, а то, что сейчас происходит, — это некий спектакль, который должен показать окружающим, что ничего общего у Украины и России якобы нет», — заявил парламентарий.

Он отметил, что «в приличном обществе «невозможно хвалиться сомнительными войнами» против одного из величайших музеев мира и университета, входящего в топ-100 мировых вузов.

«Но мы культурная нация и не станем отвечать подобным украинской науке, культуре, народу. Мы не считаем их чужими и враждебными», — добавил Бальбек.

Цех по изготовлению бронетранспортеров "Дозор-Б" на Львовском бронетанковом заводе.

РИА Новости

Напомним, что после госпереворота, в результате которого было свергнуто правительство Виктора Януковича, Украина планомерно наращивает объём антироссийских санкций.

В марте 2014 года Киев запретил предприятию «Южмаш» обслуживать российские ракетные комплексы, всем остальным украинским оборонным предприятиям было запрещено любое сотрудничество с Россией.

В 2015 году власти Украины утвердили санкционный список, в который вошли около 400 россиян и более 100 юридических лиц, включая авиаперевозчиков «Аэрофлот»и «Трансаэро», а также практически все российские телекомпании.

В 2016 году под запретом оказались российские платёжные системы и популярные интернет-сервисы, в том числе «Яндекс» и «ВКонтакте».

В марте 2019 года власти Украины ввели в действие ещё один пакет ограничений. На этот раз под санкции попали российские граждане, принимавшие участие в возведении Крымского моста. Вместе с ними в чёрном списке оказались россияне, принимавшие участие в отражении украинской провокации в ноябре 2018 года в Керченском проливе, а также граждане РФ, помогавшие проводить выборы в самопровозглашённых республиках Донбасса осенью 2018 года.

Мастерство политического перевоплощения

Своим решением ввести санкции в культурной сфере Владимир Зеленский пытается продемонстрировать западным партнёрам, что не стремится к улучшению отношений с Россией ни в одном направлении. Так считает источник RT в офисе президента Украины.

«За счёт этого Зеленский рассчитывает привлечь финансовую помощь западных партнёров, разочарованных в его работе. Фактически он выбрал курс своего предшественника — Петра Порошенко и теперь подчеркнул это публично. Никакой иной необходимости принимать такой указ не было», — считает собеседник RT.

Владимир Зеленский

Reuters

Отвечая на вопрос, по кому могут ударить новые украинские санкции, источник RT в партии «Батькивщина» отметил, что в первую очередь пострадает украинское научное сообщество.

«Давайте будем честными: сколько хорошей научной литературы издаётся на Украине? Как страна поддерживает учёных? Да, большинство из них пользуются данными и исследованиями, которые получают в России. Я думаю, что после такого решения многие украинские учёные решат уехать с Украины. Мне кажется, что этого откровенно недальновидного решения можно было бы избежать», — заявил депутат.

В свою очередь, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко полагает, что сам по себе президентский указ о приостановке научно-культурных связей мало скажется на повседневной жизни простых украинцев.

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«Дело в том, что курс на расторжение связей с Россией длится уже не первый год, за предыдущие годы все складывавшиеся исторически отношения уже были разрезаны по живому. Если говорить в целом, то на украинском обществе негативно отражается вся эта политика, из-за которой их детям в школах преподают выхолощенную из идейных соображений историю, делая из них идиотов. Несомненно, решение Владимира Зеленского негативно скажется на собственно научных и культурных связях Украины, но вообще фактический отказ властей Украины финансировать науку влияет на неё даже больше, чем подобные ограничения», — отметил собеседник RT.

Вместе с тем глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в разговоре с RT констатировал, что до введения санкций против вузов и музеев не доходил даже Пётр Порошенко, позиционировавший себя как ярого противника России. По словам эксперта, когда Зеленский шёл в политику, он дал понять электорату, что будет антиподом Порошенко. Однако на деле новый президент не только продолжает, но даже усугубляет антироссийскую политику своего предшественника.

«Что интересно, сейчас уже часто инициативы партии Зеленского «Слуга народа» пользуются в Раде поддержкой депутатов «Европейской солидарности» Порошенко», — подчеркнул Охрименко.

Пётр Порошенко

© Valentyn Ogirenko/Reuters

Аналогичными наблюдениями поделился с RT и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Нужно особо отметить, что в решении ввести санкции в научно-культурной сфере Владимир Зеленский пошёл значительно дальше своего предшественника. При этом Зеленский шёл на выборы с совсем иной программой — программой нормализации отношений с Россией. Но на практике он совершает другие шаги, абсурдные и вредные для Украины», — отметил эксперт.

По его мнению, причиной такого политического перевоплощения Зеленского может быть неспособность президента контролировать ситуацию в стране.