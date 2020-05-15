Ограниченный контакт: Зеленский продлил запрет российских сайтов и соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении запрета российских сайтов и соцсетей в стране, в том числе «Вконтакте» и «Одноклассников». При этом во время предвыборной кампании будущий глава государства критиковал эти ограничительные меры, отмечая, что их следует предпринимать, предварительно узнав мнение общества. Впрочем, теперь украинский лидер принял решение, не проводя какие-либо соцопросы. Эксперты отмечают, что запрет российских соцсетей непопулярен среди украинцев, которые продолжают находить способы обхода блокировки.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, продлевающий в стране запрет доступа к ряду российских сайтов и социальных сетей. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в документе.

Речь идёт о запрете на Украине российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности, Mail.ru, , «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) одобрил проект соответствующего указа.

Напомним, 15 мая 2017 года Пётр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, утвердил решение СНБО о расширении списка физических и юридических лиц из России, в отношении которых введены санкции. В приложениях к решению СНБО говорилось, что под ограничения попали ряд российских сайтов, интернет-сервисов и соцсетей, поэтому провайдерам запрещено предоставлять доступ к этим ресурсам.

В МИД России такие действия украинских властей расценили как желание затруднить доступ украинцев к альтернативным источникам информации. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга 18 мая 2017 года.

«Никто и не скрывает, для чего он (запрет. — RT) был сделан. Это нужно, чтобы блокировать максимальное количество альтернативных источников информации. Очевидно, что курс даже не на цензуру, а на прямое нарушение принятых на себя обязательств по обеспечению свободы слова был взят сразу после антиконституционного переворота в 2014 году. На это Россия неоднократно обращала внимание наших партнёров», — заявила Захарова.

На действия украинских властей обратили внимание и в Госдепе США, подчеркнув, что Киеву не следует подрывать такой конституционный принцип, как свобода выражения.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством украинского президента Владимира Зеленского

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© rnbou

Против ограничительных мер Киева в отношении российских интернет-ресурсов выступили и в Организации Объединенных Наций.

«В качестве основного принципа мы поддерживаем свободу выражения и выступаем против любых усилий и конкретных шагов в сторону ограничения свободы выражения и свободы коммуникации», — заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак 19 мая 2017 года во время брифинга для журналистов.

Обеспокоенность по поводу решения Киева также выражал и Турбьёрн Ягланд, бывший на тот момент генеральным секретарём Совета Европы. Он отметил, что подобные меры противоречат пониманию ЕС свободы выражения мнений и СМИ.

«Далека от демократических принципов»

Между тем эксперты и источники RT в украинских политических структурах, опрошенные ещё до того, как Зеленский подписал укал, не сомневались, что украинский лидер не станет снимать ограничения доступа к российским интернет-ресурсам. В частности, об этом говорил собеседник RT в офисе президента.

«Владимир Зеленский продолжает политику Петра Порошенко, он не готов предпринимать резкие шаги. Осенью на Украине пройдут местные выборы, и Зеленский не хочет акций протеста представителей оппозиции и радикалов под своим офисом», — заявил собеседник RT.

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Аналогичного мнения придерживается и директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Зеленский уже год как президент, но мы видим, что стратегически украинская политика совершенно ничем не отличается от той политики, которая была при Порошенко. Решение украинских властей продлить запрет на российские интернет-ресурсы лишний раз показывает всю сущность Киева, которая заключается в том, чтобы максимально отказаться от всего русского и российского, а также дальше ограничивать любые взаимоотношения между народами России и Украины», — отметил аналитик.

Запад же на такие действия украинской стороны «просто закрывает глаза», полагает Денисов.

«Ведь от Европы и США не последовало каких-либо конкретных действий в ответ на блокировку российских сайтов. Они просто отделались от этой темы дежурными заявлениями, для них вся эта история находится вне плоскости прав человека и демократии. Речь идёт о традиционной для западных стран политике двойных стандартов, которая там достаточно широко распространена. Они будут вспоминать про права человека только тогда, когда им это удобно», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» считает, что украинские власти продлевают запрет на российские интернет-ресурсы, поскольку «боятся, что всё больше украинцев начнут задавать неудобные вопросы».

«Офис президента опасается, что главе государства начнут задавать вполне конкретные вопросы. Например, что именно происходит в Донбассе и почему на словах у украинских властей идёт подготовка к деэскалации конфликта, а на самом деле ничего не происходит. Всё это говорит о том, что Украина далека от демократических принципов, о которых всё время говорит руководство страны», — сказал депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

«Не учитывает реалии»

По мнению аналитиков, как и в 2017 году, сейчас власти Украины не собираются учитывать мнение украинцев и политических сил, которые выступают против блокировки российских интернет-ресурсов.

Напомним, в конце мая 2017 года против таких мер Киева выступили депутаты Верховной рады от фракции «Оппозиционного блока», а также другие парламентарии. Они обратились в Конституционный суд с просьбой признать незаконным запрет доступа к российским сайтам.

Кроме того, уже спустя месяц после введения ограничений петиция к Порошенко об отмене блокировки «ВКонтакте» набрала необходимые 25 тыс. подписей для её рассмотрения. Однако украинские власти не сочли нужным прислушаться к народным требованиям.

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Спустя год после введения ограничений три из запрещённых на Украине российских интернет-ресурсов вошли в десятку наиболее популярных доменов среди жителей страны. Об этом сообщило издание «Украинские новости» со ссылкой на данные исследования интернет-ассоциации Factum Group. Согласно его результатам, российская соцсеть «ВКонтакте» заняла четвёртую позицию в рейтинге посещаемости, «Яндекс» — восьмую, а «Одноклассники» — девятую.

По данным социологического опроса, который проводился Киевским международным институтом социологии в феврале 2019 года, каждый пятый украинец, активно черпающий информацию из социальных сетей, пользуется российскими платформами. Более того, согласно исследованию, 49% жителей Украины считают ошибочными действия украинских властей по блокировке российских соцсетей, столько же украинцев не одобряют запрет российских телеканалов.

В апреле 2019 года, накануне второго тура президентских выборов, Зеленский — тогда ещё кандидат — раскритиковал ограничительные меры, введённые против российских соцсетей, отметив, что такие действия следует предпринимать, предварительно узнав мнение общества.

Однако сейчас интересоваться настроениями граждан перед принятием решения о продлении соответствующих ограничений украинские власти не стали, отмечает источник RT в партии «Голос».

«Всё быстро изменилось, как только Зеленский стал президентом. Похоже, он намерен отказаться от своих предвыборных лозунгов», — сказал депутат.

Акция протеста против запрета российских соцсетей правительством Украины, Киев, 19 мая 2017

© Valentyn Ogirenko/Reuters

По мнению зампредседателя Межрегионального фонда президентских программ, члена Совета по национальной стратегии Игоря Шишкина, Зеленский давал предвыборные обещания «для того, чтобы избраться, а не для того, чтобы превращать их в жизнь».

«Когда Зеленский пришёл к власти, он не стал последовательно выполнять пункт за пунктом свои предвыборные лозунги. То же касается и его слов о необходимости узнать народное мнение относительно блокировки российских сайтов», — отметил эксперт.

Между тем российские соцсети и другие платформы «нужны украинцам», чтобы поддерживать связь, в том числе со своими близкими, которые живут в РФ, пояснил Шишкин.

«Жители Украины, в отличие от украинских властей, не считают себя врагами россиян. Мы как были, так и остаёмся единым целым», — заявил аналитик.

По словам источника RT в партии «Слуга народа», украинским потребителям нравятся российские интернет-ресурсы и они готовы всеми возможными способами обходить запрет Киева.

«Решение властей Украины не учитывает реалии действительности, поэтому многие жители просто его игнорируют», — признал депутат.