Прикрытие для президента: как Порошенко пытался обвинить RT и Sputnik в «давлении» на украинцев

Пётр Порошенко обвинил Владимира Путина в том, что тот якобы пытается «подорвать стабильность на Украине» при помощи кибератак и «дезинформационных технологий», в числе которых назвал RT и Sputnik. По словам украинского лидера, российские СМИ и соцсети оказывают информационное давление на «миллионы украинцев» и могут сыграть свою роль на грядущих президентских выборах в стране, несмотря на то что все они давно находятся под запретом. Впрочем, даже активная борьба со свободой слова не помогает Порошенко выбиться в лидеры президентской гонки: согласно последнему опросу, за него готовы отдать свой голос всего 6,8% жителей страны.

Во время визита в США президент Украины Пётр Порошенко дал интервью американскому телеканалу CNN. Отвечая на вопрос ведущего Фарида Закарии о грядущих выборах, украинский лидер, взяв пример со своих западных партнёров, обвинил Москву в предстоящем «вмешательстве».

«Он (президент России Владимир Путин. — RT) понимает, что больше не может добиться успеха на поле боя. Он считает, что успеха можно добиться во время выборов, если он подорвёт стабильность в стране с помощью кибератак, фейковых новостей — даже не фейков, а дезинформационных технологий, на которые Россия потратила миллиард долларов, в частности на Sputnik TV, Russia Today и многие другие», — заявил он.

По словам главы государства, из-за российских телеканалов и соцсетей «миллионы украинских пользователей подпали под сильное информационное давление со стороны РФ».

Говоря об этом, Порошенко не объяснил, как именно запрещённые на Украине российские СМИ будут «подрывать стабильность». На данный момент Киев лишил аккредитации свыше 100 телеканалов, информационных агентств и радиостанций. Кроме того, на территории страны блокирована работа различных российских интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также поисковика «Яндекс».

Последнее расширение санкционного списка произошло в мае и затронуло МИА «Россия сегодня», телеканалы «Россия 24», Первый канал, НТВ, «Наше Радио», акционерные общества «ТНТ — Телесеть» и «Москва Медиа», «Национальная медиа группа» и другие. А с 13 октября на Украине вступит в силу закон, согласно которому не менее 75% эфира телеканалов с 7:00 до 22:00 должно быть заполнено передачами на украинском языке.

В 2016 году против руководителей российских СМИ были введены ограничительные меры. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая также попала в санкционный список, предложила отметить «нововведение» крымским шампанским: «Прочитала список попавших под порошенковские санкции. Официально приглашаю всю означенную компанию в любые июньские выходные отметить это дело крымским шампанским с кубанской клубникой».

Наиболее ярким проявлением представлений Киева о свободе слова стал арест главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Позднее киевскую конференцию ОБСЕ «Укрепление свободы СМИ и плюрализма на Украине во время конфликтов в стране и вокруг неё» не смогли посетить спецкор RT Пола Слиер и журналист ВГТРК Евгений Примаков. Украинские власти не только не пустили их на территорию государства, но и запретили въезд в страну на пять лет.

Своё возмущение в связи с этим выразили многие международные организации, в том числе Human Rights Watch, ОБСЕ и Ассоциация международного вещания. «Действия Украины полностью противоречат тому, как должна работать демократия», — отмечал генсек Международной федерации журналистов Энтони Белланже. Однако киевские власти так не считают: тот же Вышинский находится под арестом уже более 100 дней, а досудебное расследование до сих пор не завершено.

Впрочем, эта борьба со свободой слова, которую Порошенко прикрывает «защитой» Украины от «российского влияния», не помогла нынешнему главе поднять свою популярность среди населения. Согласно опросу общественного мнения, проведённому социологической группой «Рейтинг», на выборах, которые запланированы на 31 марта 2019 года, отдать свои голоса за Порошенко готовы лишь 6,8% избирателей. Лидером гонки остаётся бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая обходит действующего президента почти в два раза (13,2%).

Неудача в ООН

Свою борьбу против российских СМИ Порошенко попытался развернуть и на полях Генеральной ассамблеи ООН. Отказавшись отвечать на вопрос российского журналиста и обвинив медиа в распространении дезинформации и создании «фейкньюс», украинский лидер попытался скрыться через одну из многочисленных дверей штаб-квартиры ООН и попал в переговорную комнату российской делегации.

По данным СМИ, Лавров отреагировал на появление Порошенко лаконично: «Наверное, с туалетом перепутал».

Вообще поездка в Нью-Йорк у Порошенко явно не задалась. Пользователи соцсетей высмеяли президента за сходство с американским лидером Дональдом Трампом: оба они надели чёрные пиджаки, белые рубашки и красные галстуки.

«Или Трамп не выдержал помятого Петю и заставил его надеть свой секонд-хенд, или Петя сумел пробить финансирование Украины из американского бюджета обносками Трампа», — прокомментировал один из них.

Или Трамп не выдержал помятого Петю и заставил его надеть свой секонд-хенд, или Петя сумел пробить финансирование Украины из американского бюджета обносками Трампа. pic.twitter.com/OSag44Pqz4 — Юрий Геталов (@jurgen22061980) September 26, 2018

Между тем в Раде довольны поездкой своего президента. По словам первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко, «зал аплодировал после выступления, что нечасто бывает на пленарке Генассамблеи». Впрочем, далеко не все даже в команде Порошенко оценили его риторику. Главе МИД Украины речь украинского лидера не показалась выдающейся, поэтому он позволил себе немного «подремать».

Провальный ответ

При этом когда-то давно Киев пытался конструктивно подойти к недовольству российскими медиа. Для этого был произведён запуск собственного информационного телеканала Ukraine Today.

«Нам интересен как раз тот европеец, которого не удовлетворяет RT, который будет искать больше информации, комментариев, точек зрения», — заявляла в 2014 году генеральный продюсер UT Татьяна Пушнова.

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Однако с самого начала что-то пошло не так. Ведущая RT Анисса Науэй попыталась обсудить ситуацию на Украине с Пушновой, но столкнулась с выступлением в стиле Порошенко. RT обвинили в «тысяче смертей» на Украине и пригрозили российскому телеканалу мировой информационной блокадой.

В итоге пророчество сбылось в отношении Ukraine Today: канал прекратил эфирное вещание уже в апреле 2016 года, а с 1 января 2017-го не работает и сайт проекта.

Та же судьба постигла социальную сеть Ukrainians, которая должна была стать альтернативой заблокированной на Украине «ВКонтакте». Между тем запрещённые на Украине российские сайты по-прежнему находятся в числе самых популярных: по состоянию на сентябрь «ВКонтакте» занимает четвёртую позицию в рейтинге посещаемости, «Яндекс» — восьмую, а «Одноклассники» — девятую.

Теперь Порошенко остаётся надеяться, что европейские коллеги окажутся более успешными в противостоянии российским СМИ. В январе в Европарламенте предложили создать телеканал Europe Today для противодействия влиянию RT.

«Гуд лак в запуске Europe Today. Обратитесь к коллегам из Ukraine Today за дельным советом — они закрылись через два года», — посоветовала Симоньян.