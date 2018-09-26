Порошенко на Генассамблее ООН случайно попал в комнату встреч российской делегации
Об этом сообщает ТАСС.
Как указывает агентство, украинский лидер случайно попал в помещение, пытаясь уйти от российских журналистов.
«Не собираюсь отвечать на ваши вопросы, вы фейк!» — сказал он работникам СМИ, после чего, стараясь побыстрее уйти, перепутал двери и случайно вошёл в комнату встреч российской делегации.
Почти сразу он вышел из помещения и отправился в зал заседаний.
В августе сообщалось, что Порошенко три раза ошибся, цитируя первую строчку гимна Украины.