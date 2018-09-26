Порошенко на Генассамблее ООН случайно попал в комнату встреч российской делегации

Президент Украины Пётр Порошенко на Генассамблее ООН по ошибке зашёл в комнату встреч российской делегации.

Об этом сообщает ТАСС.

Как указывает агентство, украинский лидер случайно попал в помещение, пытаясь уйти от российских журналистов.

«Не собираюсь отвечать на ваши вопросы, вы фейк!» — сказал он работникам СМИ, после чего, стараясь побыстрее уйти, перепутал двери и случайно вошёл в комнату встреч российской делегации.

Почти сразу он вышел из помещения и отправился в зал заседаний.

В августе сообщалось, что Порошенко три раза ошибся, цитируя первую строчку гимна Украины.