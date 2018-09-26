Порошенко на Генассамблее ООН случайно попал в комнату встреч российской делегации

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко на Генассамблее ООН по ошибке зашёл в комнату встреч российской делегации.

Об этом сообщает ТАСС.

Как указывает агентство, украинский лидер случайно попал в помещение, пытаясь уйти от российских журналистов.

«Не собираюсь отвечать на ваши вопросы, вы фейк!» — сказал он работникам СМИ, после чего, стараясь побыстрее уйти, перепутал двери и случайно вошёл в комнату встреч российской делегации. 

Почти сразу он вышел из помещения и отправился в зал заседаний.

В августе сообщалось, что Порошенко три раза ошибся, цитируя первую строчку гимна Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить