В Госдуме ответили на обвинения Порошенко в адрес России

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Анастасия Румянцева
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Петра Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке о том, что Россия пытается «оккупировать» Азовское море.
В Госдуме ответили на обвинения Порошенко в адрес России
  • Reuters

«Порошенко посещает ГА ООН по поводу и без, чтобы выйти на трибуну и продемонстрировать… что он желает изменить ситуацию в лучшую сторону. Но его действия крайне противоположные, европейское и мировое сообщество чётко понимает, что сам Порошенко запустил механизм самоликвидации Украины, когда он говорит об Азовском море, о его «оккупации». Мы охраняем именно свои территориальные воды, куда входит и Крым как субъект России», — отметил Водолацкий.

Депутат добавил, что европейские государства уже осознают бессмысленность санкций против России.

«На сегодняшний день санкции в десятикратном размере наносят вред самому Евросоюзу и корпорациям, которые терпят убытки, не работая в сфере экономики и инвестиционной деятельности с Россией», — отметил Водолацкий.

Эксперт также прокомментировал заявление Порошенко о том, что экономика Украины демонстрирует лучшие темпы роста среди развивающихся рынков. По словам депутата, когда 72% граждан находятся за чертой бедности, речи ни о каких темпах роста идти не может.

«Порошенко говорил при полупустом зале, все знают реальную ситуацию на Украине: она не возвращает кредиты МВФ, всё разворовывают. Стагнация экономики Украины находится на запредельном уровне», — заключил Водолацкий.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в попытке «оккупировать» Азовское море и призвал ввести санкции в отношении Москвы.

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