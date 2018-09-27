В Совфеде прокомментировали речь Порошенко на ГА ООН
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«Мне кажется, максимум того, что можно было выжать из антироссийской позиции Украины, уже выжато. Представить себе, что Запад дальше во имя Украины пойдёт на конфронтацию, которая и без того на крайне высоком уровне, — сомнительно. Вопросы Азовского моря абсолютно надуманные. Совершенно очевидно, что есть правовые механизмы, которые регулируют присутствие Украины и России в Азовском море. Это бряцание ржавым оружием, попытка за остатки денег продать свою русофобию, но очень сомнительно, чтобы этот товар высоко оплачивался и покупался», — отметил Морозов.
Сенатор добавил, что без этого достаточно всяких «причин», по которым коллективный Запад конфронтирует с Россией.
Во время выступления Порошенко также призвал Организацию Объединённых Наций развернуть миссию в Донбассе для урегулирования конфликта.
По словам Олега Морозова, в варианте Порошенко это «карательная операция на территории Донбасса».
«Это вопрос нескольких миллионов граждан, которые проживают на территории Донецка и Луганска, и не обсуждать этот вопрос с ними невозможно», — заключил Морозов.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в попытке «оккупировать» Азовское море и призвал ввести санкции в отношении Москвы.