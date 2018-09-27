В Совфеде прокомментировали речь Порошенко на ГА ООН

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Петра Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке о том, что Россия пытается «оккупировать» Азовское море.

«Мне кажется, максимум того, что можно было выжать из антироссийской позиции Украины, уже выжато. Представить себе, что Запад дальше во имя Украины пойдёт на конфронтацию, которая и без того на крайне высоком уровне, — сомнительно. Вопросы Азовского моря абсолютно надуманные. Совершенно очевидно, что есть правовые механизмы, которые регулируют присутствие Украины и России в Азовском море. Это бряцание ржавым оружием, попытка за остатки денег продать свою русофобию, но очень сомнительно, чтобы этот товар высоко оплачивался и покупался», — отметил Морозов.

Сенатор добавил, что без этого достаточно всяких «причин», по которым коллективный Запад конфронтирует с Россией.

Во время выступления Порошенко также призвал Организацию Объединённых Наций развернуть миссию в Донбассе для урегулирования конфликта.

По словам Олега Морозова, в варианте Порошенко это «карательная операция на территории Донбасса».

«Это вопрос нескольких миллионов граждан, которые проживают на территории Донецка и Луганска, и не обсуждать этот вопрос с ними невозможно», — заключил Морозов.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в попытке «оккупировать» Азовское море и призвал ввести санкции в отношении Москвы.