«Указание сверху»: журналисту RT на пять лет запретили въезд на Украину

Украинские власти наложили пятилетний запрет на въезд в страну спецкора RT Полы Слиер и журналиста ВГТРК Евгения Примакова. Оба представителя прессы направлялись в Киев для участия в конференции ОБСЕ «Укрепление свободы СМИ и плюрализма на Украине во время конфликтов в стране и вокруг неё». По словам Полы Слиер, пограничники рассказали, что им поступило указание сверху не пускать её на территорию государства. Действия киевских властей уже осудили представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и генсек Международной федерации журналистов.

Украинские власти запретили въезд в страну корреспонденту RT Поле Слиер и журналисту ВГТРК Евгению Примакову. Причём оба представителя СМИ направлялись в Киев для участия в конференции ОБСЕ, посвящённой проблемам свободы прессы.

«Нашего израильского собкора Полу Слиер не пустили в Цеевропу, куда она ехала выступать на конференции ОБСЕ по свободе прессы и СМИ. Дорогое ОБСЕ! Вы б ещё марш в поддержку евреев догадались в Киеве провести», — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По словам самой Полы Слиер, украинские пограничники задержали её в зоне таможенного контроля киевского международного аэропорта, после чего у уроженки ЮАР еврейского происхождения отобрали паспорт.

«Я приехала сегодня утром на конференцию ОБСЕ «Укрепление свободы СМИ и плюрализма на Украине во время конфликтов в стране и вокруг неё». Когда я подошла на таможенный досмотр, в системе, очевидно, что-то было, потому что, взглянув на мой паспорт, меня отвели в сторону и препроводили в служебное помещение», — рассказала журналист.

Она отметила, что после полуторачасового ожидания в комнату зашли силовики и попросили её предъявить аккредитацию и объяснить причину приезда. Слиер предоставила программу конференции ОБСЕ. Позднее корреспондента RT вызвали и сообщили, что ей запрещён въезд на Украину.

«Меня позвали и, не давая никаких объяснений, сообщили, что у них есть указание сверху не впускать меня в страну. Мне подали на подпись бумаги на украинском языке (фактически это документы о депортации) и объявили, что я не смогу вернуться в страну в течение пяти лет», — добавила Слиер.

Журналист подчеркнула, что она уже неоднократно участвовала в подобных мероприятиях ОБСЕ, однако никогда не сталкивалась с подобными проблемами.

«На них всегда велись горячие дискуссии — в основном между украинскими и российскими представителями. Однако я всегда стремилась к наиболее всестороннему освещению конфликтов и сегодня планировала внести конструктивный вклад в обсуждение вопроса, как обеспечить свободу печати, в частности для журналистов, работающих в зоне конфликта, — таких, как я», — рассказала Слиер.

Руководитель ближневосточного бюро RT Пола Слиер является одним из наиболее авторитетных журналистов ЮАР. В разгар активной фазы конфликта в Донбассе в 2014—2015 годах корреспондент вела репортажи из зоны боевых действий, однако в мае 2015-го она была вынуждена покинуть Украину из-за многочисленных угроз в свой адрес. Пола Слиер — автор множества материалов из зон конфликтов в Сирии, Ливии, Афганистане и секторе Газа.

В сентябре 2014 года она приняла участие в заседании ОБСЕ по вопросам прав человека и безопасности журналистов в зонах военных конфликтов.

«Оказалось, голос разума и адекватности коллегам не был нужен»

Наряду с Полой Слиер на Украину не пустили журналиста ВГТРК и секретаря Союза журналистов России (СЖР) Евгения Примакова.

«Сказали, что я несу угрозу безопасности Украины. Объявили, что мне запрещён въезд туда на пять лет. Хотя конкретную, точную причину не объясняют. К сожалению, украинская сторона занимается самострелом», — рассказал Примаков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, он хотел выступить на киевской конференции ОБСЕ с предложениями по работе журналистов, однако «оказалось, что голос разума и адекватности коллегам не был нужен».

Примаков также добавил, что не намерен оспаривать решение Киева. Он высказал предположение, что украинская сторона хотела провести конференцию в комфортном для себя формате, в рамках которого представители Украины рассказывали бы окружающим про «кровавый оскал кремлёвской пропаганды и ещё какие-нибудь гадости и глупости».

«Люди старательно выкашивают любые ростки адекватности, любые попытки выстраивать диалог. Надеюсь, что здравый смысл, адекватность — всё-таки более живучие вещи — восторжествуют рано или поздно. Готов объяснять свою позицию, почему я сюда ехал, зачем это нужно было делать. Судиться с дураками — чтобы что? Мне кажется, это абсолютно бесцельное занятие», — заявил Примаков РИА Новости.

РИА Новости

«Решительно осуждаем депортацию»

Россия планирует выразить сожаление в связи с действиями украинских властей, сообщил начальник отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич.

«Планируем, если мне дадут взять слово, в частности, выразить сожаление, связанное с соответствующим решением украинских властей о недопущении пересечения границы Примаковым и сотрудником RT, известной журналисткой Полой Слиер», — заявил Буякевич.

Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина заявила, что вопрос свободы слова на Украине будет поднят на ближайшем заседании Генассамблеи ООН.

RT направил запросы в украинский МИД, а также в международные журналистские и правозащитные организации с просьбой прокомментировать последние действия украинских властей. Своё возмущение инцидентом уже выразил генсек Международной федерации журналистов Энтони Белланже.

«Я возмущён запретом на въезд Слиер, украинская сторона должна немедленно объяснить своё решение. Действия Украины полностью противоречат тому, как должна работать демократия», — заявил Белланже.

В свою очередь, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал всех членов организации содействовать свободному передвижению журналистов.

I regret that journalists working for Russian media - Evgeny Primakov & @PaulaSlier_RT - were reportedly denied entry to Ukraine. I reiterate that all OSCE p.States should facilitate free travel for journalists across the region. See previous communique: https://t.co/1wYkub6jqg — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 26 июня 2018 г.

«Я сожалею, что работающим на российские СМИ журналистам Евгению Примакову и Поле Слиер было отказано во въезде на Украину. Я вновь повторяю, что все страны — члены ОБСЕ должны содействовать свободному передвижению журналистов в регионе», — написал Дезир в Twitter.

Наложенный украинскими властями запрет также осудил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Решительно осуждаем депортацию с Украины журналистов российских СМИ Евгения Примакова (ВГТРК) и Полы Слиер (RT), которые прилетели в Киев на конференцию по свободе и плюрализму СМИ», — заявил Лукашевич в Twitter.

Ситуация с давлением на средства массовой информации и дискриминацией представителей прессы на Украине неоднократно становилась предметом пристального внимания международного сообщества. Как российским, так и другим иностранным журналистам неоднократно отказывали во въезде в страну, а трансляция основных российских телеканалов на Украине запрещена.

Последний серьёзный случай притеснения представителей СМИ произошёл в середине мая, когда сотрудники СБУ ворвались в офис редакции портала «РИА Новости Украина», после чего последовало задержание и арест его главреда Кирилла Вышинского, которого обвинили в госизмене.