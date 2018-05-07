«ВКонтакте» и «Одноклассники» продолжают оставаться в списке самых популярных сайтов на Украине

Российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые ранее были запрещены на Украине, продолжают оставаться в топ-25 самых популярных сайтов в стране. Об этом говорится в исследовании CMeter компании Kantar TNS Ukraine.

Данные опубликованы за апрель 2018 года.

«Vk.com, Yandex.ua, Mail.ru и Odnoklassniki.ru всё ещё держат часть пользователей, которая позволяет ресурсам входить в топ-25 популярных сайтов», — говорится в сообщении.

Тройку лидеров, как отмечается в исследовании, возглавили сайты компаний Google, YouTube и Facebook.

16 мая 2017 года президент Украины Пётр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении списка физических и юридических лиц из России, в отношении которых введены санкции.

В перечень вошли ряд российских СМИ, социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также интернет-ресурсы «Яндекс» и Mail.ru.