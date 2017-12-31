Запретные знания: почему украинским вузам ограничивают доступ к российским сайтам

Украинским высшим учебным заведениям ограничат доступ к доменным зонам .ru и .рф, сообщил источник RT в Министерстве образования Украины. 650 вузов обязаны к январю-февралю выполнить требования властей. Эксперты отмечают, что это решение негативно скажется на качестве образования в стране. К каким последствиям могут привести новые меры, и почему украинским преподавателям так важен доступ к русскоязычной литературе — в материале RT.

Украинские преподаватели не смогут пользоваться информацией о научных экспериментах, разработках и открытиях, если они размещены на сайтах с российскими доменами. Министерство образования Украины обратилось к ректорам свыше 650 украинских высших учебных заведений с требованием ограничить доступ к российским сайтам, рассказал RT источник в Министерстве образования Украины.

«Всем сотрудникам должны ограничить доступ на рабочих компьютерах ко всем сайтам с доменами .ru или .рф. Исключения возможны, но ректор должен доказать, что информация на конкретном российском сайте ему важна», — рассказал RT источник в Министерстве образования Украины.

Всем преподавателям уже запрещено пользоваться российской электронной почтой (yandex.ru, mail.ru) и социальными сетями («Вконтакте», «Одноклассники»). Теперь, по словам источника, высшим учебным заведениям дали один-два месяца, чтобы ограничить доступ сотрудников к любым российским сайтам.

«Единая стратегия Украины»

Украина постепенно отказывается от использования информации с российских сайтов с марта 2017 года. 16 мая президент Украины Пётр Порошенко утвердил решение СНБО, которое запретило гражданам страны пользоваться российскими почтовыми сервисами yandex.ru, mail.ru и социальными сетями «Вконтакте» и «Одноклассники».

«Но сильного оттока со стороны украинских потребителей мы не видим: большинство установило дома VPN (технология, которая позволяет в том числе скрывать место нахождения пользователя. — RT) и продолжает ими пользоваться», — рассказал RT директор крупной украинской IT-компании.

Затем российскими социальными сетями и поисковыми системами запретили пользоваться представителям правоохранительных органов и оборонных предприятий. «Нам настойчиво рекомендовали удалить свои профили из всех социальных сетей. Руководство опасается, что на наши действия возможно повлиять при помощи российских соцсетей», — рассказал источник RT в Национальной полиции Украины.

Полиция в центре Киева

AFP

Одними из последних, кого затронули ограничении, стали украинские вузы. «Мы пытались доказать представителям министерства, что не имеем отношения к политике. Как преподаватели биологии, химии или физики могут повлиять на политические взгляды студентов? Но нам сообщили, что все действия принимаются в рамках единой стратегии Украины», — возмущается в беседе с RT ректор украинского вуза.

Глупая инициатива

Данное нововведение укладывается в канву нашумевшего закона об образовании, существенно ограничивающего право на получение знаний на русском языке, рассказал в беседе с RT политолог Иван Мезюхо.

«Думаю, русофобская политика украинского Минобразования будет продолжена... Запрет никак не улучшит качество образования в стране. Напротив, эта ситуация лишь усугубит положение образовательной системы Украины», — сказал он. По словам Мезюхо, украинское ведомство давно политизировано, что мешает ему исполнять свои прямые обязанности.

Ректор крупного украинского вуза в беседе с RT рассказал, что на российских сайтах часто хранятся самые актуальные научные работы, хорошие онлайн-библиотеки и доклады самых известных учёных с переводом на русский язык.

Бесплатная мобильная библиотека в центре Киева

Reuters

© Gleb Garanich

«Это очень помогает давать студентам самую актуальную информацию. Украинское министерство образования не предоставляет нам альтернативу: не все преподаватели знают английский, а информацию на украинском найти практически нереально. Как нам при таком подходе попасть в рейтинг лучших вузов мира?» — возмущается руководитель вуза.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и вовсе считает инициативу Министерства образования глупой.

«Проконтролировать её практически нереально, поэтому она глупая», — пояснил он в комментарии RT.

Ищенко уверен, что при необходимости все преподаватели смогут пользоваться российскими сайтами дома или за пределами учебных заведений. Педагоги заинтересованы рассказывать студентам о самых последних научных достижениях, поэтому будут всячески избегать запрета, полагает эксперт.