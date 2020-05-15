Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России.
Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ
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В списке оказались, в частности, «Русское географическое общество», «Государственный Эрмитаж», «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина», «Институт археологии Российской академии наук», «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», «Институт истории материальной культуры Российской академии наук», «Институт востоковедения Российской академии наук».

Полный список опубликован в указе, размещённом на сайте президента Украины.

Ранее Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских сайтов и социальных сетей на территории страны.

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