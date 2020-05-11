«Бросает тень на сотрудничество»: как назначение Саакашвили может повлиять на внутреннюю и внешнюю политику Украины

Решение Владимира Зеленского назначить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ бросает тень на отношения Тбилиси и Киева. Об этом заявил председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе. Ранее такой шаг украинских властей раскритиковал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. По мнению экспертов, назначение может негативно сказаться на диалоге между двумя странами. Кроме того, аналитики не исключают, что это решение осложнит положение команды Зеленского на внутриполитической арене, так как бывший соратник Порошенко ранее конфликтовал с некоторыми представителями местной элиты.

Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины бросает тень на грузино-украинские отношения. Об этом заявил председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе.

«Это кадровое решение было очень непонятным, и оно, бесспорно, бросает тень на политическое сотрудничество между нашими странами», — заявил политик.

Талаквадзе напомнил, что официальный Тбилиси обратился к украинскому парламенту, который затем снял с повестки вопрос о назначении Саакашвили на пост вице-премьера. Однако Владимир Зеленский всё равно обеспечил экс-президента Грузии должностью, сделав его главой консультативного совета.

«И хотя Тбилиси получил комментарий о том, что правительство Украины вправе самостоятельно решать, на какие посты назначать собственных граждан, этот гражданин другой страны ежедневно вмешивается во внутреннюю политику Грузии, планирует дестабилизацию и занят деструкцией», — цитирует Талаквадзе Интерфакс.

«Интересно, какая позиция будет у украинской стороны в этом случае», — добавил он.

Арчил Талаквадзе уверен, что украинское общество уже в ближайшие месяцы увидит, «кого назначили в реальности в лице Саакашвили» возглавлять комитет реформ.

«Осадок останется»

Напомним: 7 мая президент Украины назначил Михаила Саакашвили главой исполкома Национального совета реформ. Соответствующий указ был опубликован на сайте украинского лидера.

«Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», — приводит пресс-служба слова Владимира Зеленского.

Изначально в администрации планировали, что экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) займёт пост вице-премьера по реформам. Об этом в конце апреля сообщил сам Саакашвили на своей странице в Facebook.

«Для меня большая честь — получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам», — написал тогда Саакашвили.

Заседание Верховной рады

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Впоследствии эту новость подтвердила и заместитель главы партии Зеленского «Слуга народа» Евгения Кравчук. Однако окончательное решение о назначении Саакашвили должна была принять Рада.

При этом ещё до голосования было ясно, что кандидатура Саакашвили не сможет набрать необходимое количество голосов парламентариев. Об этом заявил лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера». Как пояснил политик, утвердить Саакашвили на правительственном посту лишь голосами депутатов от партии «Слуга народа» невозможно в условиях низкой посещаемости Рады из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Поэтому Арахамия предложил либо дождаться момента, когда фракция «Слуги народа» сможет мобилизовать больше людей, либо же договориться о поддержке с другими фракциями.

Однако уже 30 апреля стало ясно, что эти планы не будут реализованы и что Саакашвили получит другую должность. Об этом тогда также сообщил журналистам Арахамия.

«Саакашвили последние несколько дней вёл длительные переговоры с президентом, и они нашли другой формат, в котором будут работать», — заявил он.

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Решение украинского президента вызвало негативную реакцию официального Тбилиси. 8 мая Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций, о чём заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани. Он пояснил, что причиной этого шага стало «назначение стратегическим партнёром на должность человека, который осуждён и разыскивается в Грузии». При этом министр пояснил, что грузинская сторона не рассматривает вопрос о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

Комментируя назначение Саакашвили, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил о намерении Тбилиси разработать тактику защиты от возможных авантюр беглого политика.

«Мы отозвали посла только для того, чтобы пройти консультации на тему «Как защитить наши отношения от авантюристов», — заявил Гахария, добавив, что грузинские власти не ставят при этом под сомнение «братство» и «стратегическое партнёрство» Грузии и Украины.

Комментируя в интервью украинскому изданию LB.ua решение Тбилиси, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что грузино-украинские отношения «настолько особенны», что не могут зависеть лишь от одного человека. Однако указывать, куда назначать украинского гражданина, не может «ни одно государство мира».

«Если же со стороны наших грузинских партнёров будут какие-то резкие шаги, что ж, переживём, а затем будем восстанавливать всё утраченное», — подчеркнул министр.

«Революция роз», Тбилиси, 2003 год

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© David Mdzinarishvili

По мнению экспертов, назначение Михаила Саакашвили действующими властями Украины оставит глубокий след в грузино-украинских отношениях, хотя политики и дипломаты с обеих сторон и стараются смягчить ситуацию.

«Назначение Саакашвили на Украине — вызов для правящей грузинской партии «Грузинская мечта», это неудобный и неприятный инцидент для Тбилиси. Ранее грузинские власти смирились с отказом Киева выдать Саакашвили на родину, но они вряд ли смогут смириться с последним решением украинской стороны», — отметил в беседе с RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его словам, Зеленский был вынужден принять это решение под напором западных партнёров Украины, но он должен был понимать, что после этого отношения с Грузией уже не будут прежними.

«Саакашвили продолжает интриговать против действующих властей Грузии и остаётся лидером грузинской оппозиции», — пояснил Жарихин.

Похожей точки зрения придерживается и директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Несомненно, это назначение оставит шрам на отношениях Грузии и Украины, поскольку значительная часть грузинских элит ненавидит Саакашвили и это не может не бросить тень на диалог с командой Зеленского. Однако формально отношения стран останутся прежними. Уверен, США успокоят Грузию, хотя осадок и останется», — пояснил эксперт в комментарии RT.

«Конфликтный человек»

Напомним: Михаил Саакашвили занял кресло президента Грузии в 2004 году в результате массовых антиправительственных выступлений, известных как «Революция роз». Однако незадолго до окончания своего второго срока на посту главы государства политик бежал из Грузии в Европу. В 2014 году на родине против него было открыто несколько уголовных производств по обвинению в превышении служебных полномочий и растрате государственных средств.

Новой ареной для реализации политических амбиций Саакашвили стала Украина, куда он прибыл в 2015 году по приглашению своего знакомого Петра Порошенко. На новом месте беглый политик быстро получил украинское гражданство, а также пост главы Одесской ОГА.

Арсен Аваков

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© Gleb Garanich

Впрочем, уже в 2016 году Саакашвили сложил с себя полномочия, заявив, что не смог справиться с коррупцией среди местных чиновников. Политик основал партию «Движение новых сил» и объявил, что собирается начать борьбу с коррупцией уже на общенациональном уровне, в высшей украинской элите. Он быстро испортил отношения с Порошенко и был выслан с Украины.

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Вернуться в страну и восстановить украинское гражданство Саакашвили смог лишь после того, как Пётр Порошенко потерпел поражение на выборах, а новым главой государства стал Владимир Зеленский.

Во время одной из рабочих поездок Владимир Зеленский заявил, что ожидает результатов от работы Саакашвили уже в течение ближайших месяцев.

«Результаты — по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни», — заявил Зеленский.

Впрочем, эксперты сомневаются, что назначение Саакашвили связано с его реформаторскими способностями. Как отметил Владимир Жарихин, «политическим отцом» Саакашвили был ныне покойный сенатор США Джон Маккейн. Однако связи с республиканскими кругами у грузинского политика остались, и сейчас в США хотят использовать его для получения компромата на возможного соперника Дональда Трампа на выборах — бывшего вице-президента Джо Байдена, полагает эксперт.

«Зеленский пытался провести Саакашвили в вице-премьеры, но Верховная рада выступила против. Несомненно, это ослабило позиции Зеленского как в партии, так и в стране. Появление Саакашвили в украинских эшелонах власти уже привнесло раздор в правящие верхи. Его фигура вызывает отторжение у многих в Киеве, включая и членов команды Зеленского», — считает Жарихин.

Так, у Саакашвили ещё во время первой украинской «командировки» сложились крайне натянутые отношения с бессменным главой МВД Арсеном Аваковым. По мнению Владимира Жарихина, одно это может создать серьёзные проблемы для команды Зеленского.

«Президент пытался выстроить баланс с Аваковым, но из-за назначения Саакашвили между ними может начаться прямое противостояние. И не стоит забывать, что Аваков обладает огромными силовыми ресурсами», — напомнил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Михаил Погребинский.

«Именно Аваков сыграл не последнюю роль в том, что Саакашвили не смог получить пост вице-премьера. Саакашвили — конфликтный человек, поэтому через некоторое время, возможно, мы будем наблюдать за раздорами в правящих верхах Украины», — спрогнозировал эксперт.