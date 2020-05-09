Премьер Грузии прокомментировал отзыв посла из Киева для консультаций

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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал решение грузинских властей отозвать для консультаций своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева из-за назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.
Премьер Грузии прокомментировал отзыв посла из Киева для консультаций
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Об этом сообщает издание «Новости Грузии». Гахария указал, что Тбилиси намерен разработать тактику защиты от авантюр Саакашвили.

«Мы не поставим под сомнение наше стратегическое партнёрство, братство наших стран и народов из-за отдельно взятых безответственных политиков. Хоть мы и отозвали посла, это не означает, что мы поставим под вопрос дипломатические отношения или стратегическое партнёрство. Мы отозвали посла только для того, чтобы пройти консультации на тему, как защитить наши отношения от авантюристов», — сказал он.

Премьер также добавил, что опасается «вмешательства во внутренние дела Грузии» со стороны Саакашвили и хочет получить гарантии от украинской стороны, что этого не произойдёт.

Ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что грузинские власти отзывают Шарашенидзе из Киева для консультаций из-за ситуации с назначением Саакашвили.

7 мая стало известно, что Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине. Украинский лидер Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ.

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