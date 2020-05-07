Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
- Reuters
«Саакашвили Михаила Николаевича (назначить. — RT) главой Исполнительного комитета реформ (по согласию)», — говорится в тексте указа.
Зеленский поздравил Саакашвили с «новым ответственным вызовом».
«Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», — заявил президент Украины.
Этим же указом Александр Ольшанский назначен заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.
Ранее Саакашвили сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и заниматься переговорами с МВФ. В Тбилиси назвали это решение неприемлемым.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала о дефиците доверия с Киевом из-за Саакашвили.