Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ

Короткая ссылка
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ на Украине. Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.
Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
  • Reuters

«Саакашвили Михаила Николаевича (назначить. — RT) главой Исполнительного комитета реформ (по согласию)», — говорится в тексте указа.

Зеленский поздравил Саакашвили с «новым ответственным вызовом».

«Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», — заявил президент Украины.

Этим же указом Александр Ольшанский назначен заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Ранее Саакашвили сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и заниматься переговорами с МВФ. В Тбилиси назвали это решение неприемлемым.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала о дефиците доверия с Киевом из-за Саакашвили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить