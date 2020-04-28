Президент Грузии рассказала о дефиците доверия с Киевом из-за Саакашвили

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что назначение экс-президента страны Михаила Саакашвили вице-премьером Украины вызывает дефицит доверия между двумя странами.
Президент Грузии рассказала о дефиците доверия с Киевом из-за Саакашвили
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«Я сожалею о дефиците доверия, который уже возник между нашими странами, однако надеюсь, что интересы стран окажутся более ценными, нежели узкополитические амбиции и расчёты», — приводит ТАСС заявление президента Грузии.

Она отметила, что Саакашвили заочно осуждён в Грузии, а его возможное назначение на высокую должность на Украине вызывает тревогу.

По её словам, это вызвало обоснованную тревогу и резкую реакцию властей Грузии и общества.

Ранее Саакашвили сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и заниматься переговорами с МВФ. В Тбилиси назвали это решение неприемлемым.

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